PVC analisa desempenho do Flamengo contra Internacional: ‘Apatia’
Jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (20)
Em sua coluna no UOL, de título "Flamengo vai do brilho à apatia e Internacional leva decisão ao Beira Rio", PVC analisou o duelo do Rubro-Negro contra o Internacional no Maracanã. Para o jornalista, a vitória do Flamengo por 1 a 0 foi conquistada pelo desempenho no primeiro tempo, que não se repetiu no segundo.
- O Flamengo controlou completamente o Internacional nos primeiros 45 minutos. Não é impossível atacar o rubro-negro e o Colorado conseguiu fazer isto no segundo tempo. Não teve chances concretas para empatar, mas o Flamengo parou de jogar e de ameaçar - escreveu.
O jogo de volta acontece às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o time carioca tem a vantagem do empate.
Para se classificar, a equipe gaúcha precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.
Filipe Luís culpa ‘erros individuais’ por queda do Flamengo no 2º tempo
Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanã, o treinador afirmou que "erros técnicos e individuais" fizeram o time perder o controle da partida.
— Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol, e infelizmente, ou felizmente, só fizemos um gol. Mas eu acredito que muito tenha sido de erros técnicos, individuais, que nos tiraram o domínio e o controle, fizeram o nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair. No final das contas, acabou que o time se partiu, e de alguma forma, não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final — avaliou Filipe.
