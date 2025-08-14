menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

PVC analisa desempenho do Flamengo contra Internacional: ‘Apatia’

Jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (20)

Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
10:28
Atualizado há 1 hora
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em sua coluna no UOL, de título "Flamengo vai do brilho à apatia e Internacional leva decisão ao Beira Rio", PVC analisou o duelo do Rubro-Negro contra o Internacional no Maracanã. Para o jornalista, a vitória do Flamengo por 1 a 0 foi conquistada pelo desempenho no primeiro tempo, que não se repetiu no segundo.

continua após a publicidade

➡️ Paulo Nunes surpreende ao apontar jogador do Flamengo visto por Ancelotti

- O Flamengo controlou completamente o Internacional nos primeiros 45 minutos. Não é impossível atacar o rubro-negro e o Colorado conseguiu fazer isto no segundo tempo. Não teve chances concretas para empatar, mas o Flamengo parou de jogar e de ameaçar - escreveu.

Luiz Araujo, jogador do Flamengo, durante partida contra o Internacional no Maracanã pela Libertadores
Luiz Araujo jogador do Flamengo durante partida contra o Internacional no estadio Maracana pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogo de volta acontece às 21h30min (de Brasília) da próxima quarta (20), no estádio Beira-Rio. Com o resultado do Rio, o time carioca tem a vantagem do empate.

continua após a publicidade

Para se classificar, a equipe gaúcha precisa vencer por dois gols ou mais. Vitória simples leva para os pênaltis. Quem passar às quartas de final pega o vencedor do duelo entre Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR. Na ida, o time argentino venceu por 1 a 0, em Assunção.

Filipe Luís culpa ‘erros individuais’ por queda do Flamengo no 2º tempo

Em entrevista coletiva após o duelo no Maracanã, o treinador afirmou que "erros técnicos e individuais" fizeram o time perder o controle da partida.

continua após a publicidade

— Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol, e infelizmente, ou felizmente, só fizemos um gol. Mas eu acredito que muito tenha sido de erros técnicos, individuais, que nos tiraram o domínio e o controle, fizeram o nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair. No final das contas, acabou que o time se partiu, e de alguma forma, não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final — avaliou Filipe.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias