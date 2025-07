Cristiano Ronaldo publicou em suas redes sociais um post lamentando a morte de Diogo Jota, de 28 anos, em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (3). Cristiano fez questão de lembrar que há poucas semanas estava ao lado do atacante na seleção de Portugal, quando conquistaram a Liga das Nações, em final contra a Espanha. O camisa 7 desejou forças à família do jogador, que morreu ao lado do irmão, André Silva, também atleta.

- Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta - escreveu na publicação.

Cristiano e Diogo Jota estiveram em campo na decisão, disputada há menos de um mês, no dia 8 de junho, mas não chegaram a jogar juntos. Ronaldo foi titular naquela ocasião e saiu de campo aos 41 minutos do segundo tempo, enquanto o companheiro foi à campo durante a prorrogação, quando a partida estava empatada em 2 a 2.

Nas fases anteriores do mata-mata, Cristiano e Jota atuaram juntos em campo diante da Dinamarca, pelas quartas de final, e contra a Alemanha, pela semifinal da competição. Em ambas ocasiões o camisa 7 foi titular e Diogo saiu do banco de reservas na segunda etapa.

Diogo Jota atuou pelo Liverpool entre a temporada 2020/21 e 2024/25. (Foto: AFP)

Diogo Jota morre em acidente de carro

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, morreu nesta quinta-feira (3) em acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. Segundo a imprensa local, o veículo saiu da pista no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria, e pegou fogo em seguida. André Silva, irmão do atleta, também estava presente. Ambos faleceram no local, aos 28 e 26 anos, respectivamente.

Conforme noticiado pelo jornal espanhol "Marca", os irmãos viajavam juntos no momento do acidente. As circunstâncias do ocorrido continuam sendo investigadas pelas autoridades locais. A tragédia ocorre apenas 10 dias após o casamento de Diogo Jota com Rute Cardoso, realizado no dia 22 de junho.

O casal tinha três filhos: Denis (nascido em 2021), Duarte (2023) e uma filha nascida em 2024, cujo nome não foi divulgado. Imagens do casamento compartilhadas recentemente mostravam a família reunida em clima de celebração.