CazéTV transmitirá LALIGA no Brasil pelas próximas seis temporadas

A CazéTV anunciou, nesta sexta-feira (16), um acordo com a LALIGA para transmitir o Campeonato Espanhol no Brasil pelas próximas seis temporadas. A parceria prevê a exibição de jogos da LALIGA EA SPORTS, além de conteúdos extras e melhores momentos nas redes sociais.

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Com o acordo, a competição espanhola amplia sua presença no mercado brasileiro e passa a investir ainda mais em distribuição digital gratuita e multiplataforma, acompanhando os novos hábitos de consumo do público esportivo.

Os conteúdos serão distribuídos pelo ecossistema da CazéTV, com destaque para o YouTube como principal plataforma gratuita de transmissão. Além disso, os jogos e materiais relacionados à liga também estarão disponíveis em outros ambientes digitais e plataformas conectadas.

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A LALIGA é considerada uma das principais ligas do futebol mundial e reúne clubes tradicionais, rivalidades históricas e atletas de destaque internacional. O torneio também possui forte ligação com o Brasil, principalmente pela presença marcante de jogadores brasileiros ao longo das últimas décadas.

Presidente da LALIGA, Javier Tebas destacou a importância do mercado brasileiro para a competição e celebrou o acordo com a CazéTV.

— O Brasil é um mercado estratégico para a LALIGA, pela paixão dos torcedores e pela conexão histórica da competição com o talento brasileiro. Essa parceria representa uma oportunidade importante para aproximar ainda mais o campeonato do público brasileiro por meio de um modelo digital e de grande alcance — afirmou o espanhol.

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CazéTV transmitirá a LALIGA (Foto: Divulgação)

Ao longo da história, diversos brasileiros deixaram suas marcas no Campeonato Espanhol, como Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Marcelo, Roberto Carlos, Romário, Neymar e Bebeto.

Sócio da CazéTV, Felipe Aquilino ressaltou o peso da chegada da competição ao catálogo da plataforma.

— Trazer a LALIGA para a CazéTV significa adicionar ao nosso portfólio uma das ligas mais importantes do futebol mundial. É uma competição com enorme relevância global e forte conexão com o público brasileiro — declarou.

A chegada da LALIGA reforça a estratégia da CazéTV de ampliar a oferta de grandes eventos esportivos internacionais em plataformas digitais gratuitas e acessíveis ao público brasileiro.