A decisão da Kings League Brasil 2026 coroou a trajetória de expansão do torneio no país, que acumulou cerca de 18,29 milhões de visualizações no YouTube, apenas por meio da CazéTV, ao longo de toda a temporada. Na última segunda-feira (18), o DesimpaiN garantiu o título do segundo split da competição sobre o G3X FC. A partida terminou empatada em 5 a 5 no tempo normal e foi decidida na disputa de shootouts.

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O evento de encerramento, realizado na Trident Arena, em São Paulo, fechou mais um ciclo de crescimento da liga no mercado nacional, que, na temporada anterior, teve o Furia FC como campeão em uma final para mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque.

Consolidação de mercado e estratégias de engajamento

Os números atestam a influência da nova modalidade entre o público brasileiro. Em março, antes da abertura da edição atual, um levantamento conduzido pela Visa e fornecido à Revista Exame apontou que 55% dos brasileiros conheciam a Kings League, enquanto 65% demonstravam interesse em acompanhar os jogos deste ano. A força da marca já havia sido demonstrada em janeiro, quando a final da Copa do Mundo da categoria reuniu mais de 41 mil pessoas na arena do Palmeiras.

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Para manter os índices de atenção elevados nesta edição, a organização diversificou os canais de distribuição de conteúdo, levando as transmissões da CazéTV até mesmo para o aplicativo do iFood. A parceria estreou na rodada de abertura, no dia 9 de março, no confronto entre Podpah Funkbol Clube e Dendele FC, ocasião em que o canal oficial no YouTube registrou mais de 1,5 milhão de visualizações.

O evento de encerramento também contou com uma estratégia de entretenimento integrada. A programação incluiu o show do cantor e compositor de forró e piseiro Léo Foguete, conhecido pelo hit "Última Noite". Antes de a bola rolar para a final, a quadra ainda recebeu o The Cage Showdown, um torneio de futebol dois contra dois, modalidade popularmente conhecida como X2 e que apresenta forte crescimento no país, envolvendo os presidentes das equipes da liga.

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Regulamento e o caminho para o Mundial

Além da taça, a finalíssima valeu uma vaga na Copa do Mundo de Clubes da Kings League de 2026 para o time campeão. O DesimpaiN, contudo, já estava garantido no torneio internacional por ter encerrado a fase classificatória na liderança isolada. O Furia FC é outro representante nacional confirmado anteriormente devido à conquista da Kings Cup Américas.

De acordo com o regulamento do torneio, a primeira fase reuniu 10 equipes que se enfrentaram em turno único ao longo de nove rodadas, garantindo ao líder o avanço direto para a semifinal, enquanto os demais classificados disputaram as quartas de final.

Inspiração nos games e apelo para a Geração Z

Idealizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol de 7 estruturada a partir de uma dinâmica inspirada nos videogames para tornar o jogo imprevisível. O principal pilar técnico consiste nas chamadas cartas de armas secretas, capazes de gerar eventos inesperados na partida, como a marcação imediata de um pênalti, a remoção temporária de um atleta adversário ou a dobra no valor dos gols marcados em determinados períodos.

Para Bruna Simões, CEO da Thunder Games, empresa brasileira de desenvolvimento de jogos e soluções gamificadas, o sucesso da Kings League no Brasil e ao redor do mundo evidencia uma mudança não só de comportamento, mas também de preferência entre os consumidores.

— Formatos que aliam competição, entretenimento, criadores e comunidade em uma única experiência tendem a ir ao encontro dos hábitos da nova geração quanto ao consumo de esportes, que se dá de forma digital, fragmentada e altamente interativa. Por isso, a criação de formas gamificadas que sigam essa tendência é uma excelente estratégia para capturar a atenção do público. A Kings League, portanto, traduz uma tendência clara de convergência entre esporte e entretenimento interativo. Com elementos típicos dos games, a exemplo de regras dinâmicas, imprevisibilidade e participação ativa do público, amplia-se o engajamento e cria-se uma experiência mais imersiva, em especial para as gerações mais novas, já acostumadas com esse tipo de linguagem digital — destaca.

A tração do formato também é impulsionada pela presença de grandes figuras dos esportes e do entretenimento na gestão e nos elencos dos times. O projeto reúne nomes como Neymar, o craque do futsal Falcão, a influenciadora e referência em esportes eletrônicos Nyvi Estephan, além de criadores de conteúdo de grande alcance como Gaules, Nobru, Toguro, John Vlogs e Luva de Pedreiro.

Neymar bate "pênalti do presidente" na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)

Essa composição conversa diretamente com os hábitos da Geração Z, grupo composto pelos nascidos entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010. Dados do estudo Faces do Esporte, conduzido pela MindMiners, revelam que 56% desse público consome conteúdos esportivos prioritariamente por redes sociais, superando os 54% que utilizam a televisão tradicional. Além disso, a Pesquisa Game Brasil de 2026 indica que 82,6% dessa faixa etária mantém o hábito regular de consumir jogos digitais.

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