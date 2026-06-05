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A pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo é também um momento de avaliação. No Flamengo, ela permite analisar uma janela marcada pela chegada de um reforço da Premier League, um titular de um gigante nacional e uma promessa do futebol português. Apesar do investimento, os primeiros meses da temporada evidenciaram carências no elenco que não foram solucionadas.

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Ao término da primeira janela de transferências de 2026, o Flamengo havia investido cerca de R$ 335 milhões em três contratações: Lucas Paquetá, Vitão e Andrew. Entre eles, o meio-campista foi quem mais apareceu em campo e quem melhor correspondeu à expectativa criada pelo esforço financeiro feito pelo clube.

Lucas Paquetá

Após uma longa novela envolvendo o West Ham, da Inglaterra, o Flamengo oficializou a contratação de Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões). De volta ao clube que o revelou e recebido de braços abertos pela torcida, o meia precisou de pouco tempo para justificar o investimento.

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É verdade que o início gerou certa desconfiança, principalmente após o vice-campeonato para o Corinthians na Supercopa Rei, quando desperdiçou uma grande oportunidade. Mas, se faltou capricho nos primeiros jogos, Paquetá rapidamente voltou a demonstrar a versatilidade que o transformou em um dos jogadores brasileiros mais valorizados e que chegou a render elogios até de Pep Guardiola.

Com Leonardo Jardim, Paquetá se transformou em um verdadeiro coringa. Atuou como meia central, segundo volante, armador e também aberto pelo lado direito do campo.

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— É importante ter jogadores versáteis. Temos o Paquetá, que é um jogador versátil. Esses jogadores permitem ao treinador fazer alterações com mais qualidade. Com certeza temos muitos volantes, mas o campeonato é longo. Eu acredito que todo mundo vai ter oportunidades. Vamos ver no futuro qual vai ser a performance dos jogadores, mas eu fico satisfeito por ter soluções, por ter jogadores mais versáteis, que podem jogar mais por fora, mais por dentro. É importante esse tipo de jogador que dá soluções ao treinador e à equipe — elogiou Leonardo Jardim após uma partida do Flamengo.

Apesar do leque de funções, foi como segundo volante que Paquetá apresentou suas melhores atuações. Sua capacidade de conduzir a transição entre defesa e ataque, somada à visão de jogo para encontrar os companheiros em melhores condições, tornou-se fundamental para o funcionamento da equipe neste primeiro semestre.

Boas atuações carimbaram ida para a Copa 🟢🟡

As boas atuações também o credenciaram para disputar a Copa do Mundo. O retorno ao Flamengo foi coroado com a convocação para o torneio e, logo no primeiro amistoso da preparação da Seleção Brasileira, no Maracanã, o meia saiu do banco de reservas e foi um dos destaques da equipe.

Lucas Paquetá, do Flamengo, no amistoso contra o Panamá (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Vitão

Sonho antigo do Flamengo, Vitão chegou ao clube em janeiro de 2026 após o Rubro-Negro desembolsar R$ 65 milhões por sua contratação. No ano anterior, o diretor de futebol José Boto havia tentado levá-lo para o clube, mas encontrou resistência do Internacional, que não aceitou negociá-lo. Meses depois, o acordo foi concretizado.

Apesar do alto investimento, Vitão desembarcou no Rio de Janeiro como uma espécie de reserva de luxo. Afinal, Léo Pereira e Léo Ortiz já formavam uma dupla consolidada e titular absoluta. Além disso, Danilo, que era a principal opção no banco, vinha em alta após ser o herói da conquista da Libertadores.

O cenário não parecia simples, mas Vitão soube aproveitar as oportunidades. Até aqui, tem 14 partidas, com nove vitórias, três empates e duas derrotas. Quando acionado, demonstrou estar à altura dos companheiros, exibindo segurança técnica, boa saída de bola e eficiência nos duelos individuais, especialmente pela velocidade (que chamou a atenção do Flamengo).

A parada para a Copa do Mundo pode representar uma oportunidade importante para o zagueiro. Com Léo Pereira e Danilo servindo à Seleção Brasileira, Vitão terá mais espaço para trabalhar ao lado de Léo Ortiz e mostrar a Leonardo Jardim que pode disputar posição. Vale lembrar que o Flamengo fará uma intertemporada em Portugal, onde disputará três amistosos.

Vitão na apresentação ao Flamengo: resrva de luxo para a zaga (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Andrew

Aos 24 anos, Andrew representa uma aposta do Flamengo para os próximos anos. Revelado pelo Botafogo e considerado um pupilo de Jefferson, o goleiro chamou atenção no futebol português defendendo o Gil Vicente.

Em Portugal, conquistou duas vezes o prêmio de melhor jogador em campo e foi eleito o melhor goleiro do mês em votação realizada entre os treinadores da liga. Antes de ser contratado pelo Flamengo por cerca de R$ 10 milhões, chegou a despertar o interesse do PSG.

Até o momento, as oportunidades foram poucas. Andrew disputou seis partidas, sofreu quatro gols e participou de cinco vitórias. Assim como Vitão, ele pode ser beneficiado pela pausa da Copa do Mundo, especialmente diante do momento vivido por Rossi.

Nos últimos jogos antes da interrupção da temporada, o goleiro argentino acumulou atuações abaixo do esperado e sofreu gols considerados defensáveis. O desempenho reacendeu o debate sobre a titularidade da posição e fez crescer entre os torcedores o pedido por mais oportunidades para Andrew.

Andrew em sua estreia pelo Flamengo: contratado por R$ 10 milhões (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Erros na primeira janela exigem correções no meio do ano

Primeiro, sob o comando de Filipe Luís e, agora, com Leonardo Jardim, o Flamengo identificou algumas limitações do elenco ao longo da temporada. Embora possua um dos grupos mais qualificados do futebol brasileiro, recheado de jogadores renomados e com nível técnico acima da maioria dos adversários, o Rubro-Negro ainda apresenta carências que precisam ser corrigidas. As principais delas aparecem no ataque e na lateral esquerda.

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No setor ofensivo, existe uma necessidade clara de contratar um substituto para Pedro. Desde a saída de Juninho, que nunca se firmou como uma alternativa consistente ao camisa 9, o Flamengo não possui uma sombra natural para a posição. Quando Pedro não está à disposição, Jardim precisa improvisar jogadores como Bruno Henrique e Plata na função.

Já na lateral esquerda, Alex Sandro e Ayrton Lucas não vêm correspondendo plenamente às expectativas. Apesar de convocado para a Copa do Mundo e cotado para ser titular da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, Alex Sandro ainda não conseguiu manter uma sequência convincente de atuações. Parte da torcida questiona principalmente seu aspecto físico e a intensidade apresentada em campo.

Quando Alex Sandro não atua, a responsabilidade recai sobre Ayrton Lucas, que jamais foi unanimidade entre os flamenguistas. Embora tenha vivido grandes momentos com a camisa rubro-negra, o lateral convive com críticas frequentes.

Rubro-Negro gastou R$ 335 milhões em contratações em 2026 (Arte: Lance!)

Como o Flamengo chega na parada para a Copa do Mundo

Os reforços contratados e as carências que permaneceram no elenco ajudam a explicar o momento do Flamengo na temporada. Na pausa para a Copa do Mundo, a equipe de Leonardo Jardim ostenta a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e segue na cola do líder Palmeiras no Brasileirão. Por outro lado, ainda convive com a frustração da eliminação precoce para o Vitória na Copa do Brasil.

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