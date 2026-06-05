Ex-lateral Pará consegue vitória contra o Flamengo na Justiça

Pará, ex-jogador do Flamengo, obteve uma vitória parcial na Justiça do Trabalho em uma ação movida contra o clube. O lateral, que vestiu a camisa rubro-negra entre 2015 e 2019, cobrava R$ 4.010.874,09 em direitos trabalhistas, incluindo o pagamento dobrado de férias e feriados.

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Segundo informações do site "O Globo", os pedidos também incluíam diferenças no direito de arena, integração de premiações (o famoso "bicho") e repousos semanais. O principal ganho do ex-atleta, no entanto, deu-se justamente nos quesitos referentes ao descanso semanal e aos feriados.

Com a decisão, o Flamengo foi condenado a pagar em dobro os repousos semanais remunerados e os feriados trabalhados no período entre maio de 2017 e julho de 2019. Ainda segundo a reportagem, esses valores deverão repercutir nas férias, no 13º salário e no FGTS do jogador.

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A passagem de Pará pelo Flamengo

Contratado em janeiro de 2015, Pará permaneceu no clube até agosto de 2019, mesmo nunca tendo sido uma unanimidade entre os torcedores. Na época, após perder espaço com a chegada de Rafinha, o lateral entrou em acordo com o Rubro-Negro para rescindir o seu vínculo. Em seguida, assinou sem custos com o Santos.

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Pará com a camisa do Flamengo (Gilvan de Souza/ Flamengo)

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Ao longo de sua trajetória pelo Rubro-Negro, ele disputou 217 partidas, com os seguintes números:

Vitórias: 117 Empates: 48 Derrotas: 52 Gols marcados: 4

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