Denílson aponta maior vexame da Copa do Mundo e o responsável: 'Tem que parar' Ex-jogador realizou críticas a técnico eliminado do torneio

O ex-jogador Denílson apontou o maior vexame da Copa do Mundo de 2026 até o momento. Durante a programação do canal Sportv, o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira colocou a eliminação do Uruguai em determinado posto.

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Ao analisar a queda da seleção sul-americana, o atual comentarista direcionou as críticas ao técnico Marcelo Bielsa. Para Denílson, o comandante foi o principal responsável pela eliminação.

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— O Marcelo Bielsa é o grande responsável. 90% foi ele. A construção do ambiente é extrema importante para o resultado em campo. No meu jeito de viver, sempre tento ter ser muito positivo. É importante. Com todo respeito, mas é uma questão profissional, se o Bielsa reclama tanto que não consegue mais tirar o melhor dos próprios jogadores, tem que parar — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Porque se uma pessoa não vê mais qualificada para uma função, se para. Ou busca uma outra seleção. Para mim, o grande vexame da Copa do Mundo é o Uruguai, e o grande responsável é o Bielsa — concluiu.

Eliminação do Uruguai na Copa do Mundo

A seleção uruguaia não conseguiu se classificar no Grupo H da Copa do Mundo. A equipe do técnico Marcelo Bielsa não conseguiu ter uma vitória diante dos confronto entre Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.

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Com apenas dois empates com as seleção árabe e africana, o Uruguai ficou em terceiro da chave e terminou eliminado. O treinador foi um dos principais alvos de críticas.

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