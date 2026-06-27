Panamá x Inglaterra: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo Harry Kane fez mais um, e os ingleses garantiram a liderança

Panamá e Inglaterra se enfrentaram, na noite deste sábado (27), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com mais um gol de Harry Kane, os ingleses venceram por 2 a 0 e garantiram o primeiro lugar.

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Como foi o jogo entre Panamá e Inglaterra

Nos primeiros minutos, a Inglaterra foi ao ataque e já chegou com perigo com Rashford e Saka, que assumiram a vaga nas pontas de Madueke e Gordon. Do outro lado, o Panamá, em uma linha com cinco defensores, apostou em contra-ataques e levou perigo em chute de José Luis Rodríguez, que foi defendido por Pickford. Antes do intervalo, os ingleses buscaram o gol mais uma vez, mas não passaram pela defesa panamenha.

Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

No retorno do intervalo, a Inglaterra ficou perto do primeiro gol com Marcus Rashford, mas o atacante acertou a rede pelo lado de fora. O Panamá não se intimidou e quase marcou com chute de longe de José Luis Rodríguez, que foi para fora. Após muita insistência, os ingleses finalmente chegaram ao gol com Jude Bellingham, que aproveitou bate-rebate na área para abrir o placar aos 17 minutos.

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Pouco tempo depois, Bellingham apareceu na ponta esquerda para cruzar e encontrar Harry Kane, que cabeceou e ampliou a vantagem inglesa. Com o gol, Kane se tornou o maior artilheiro da seleção da Inglaterra na história das Copas do Mundo, com 11. Após construir o placar, os europeus administraram a vantagem para consolidar a vitória e a primeira colocação do Grupo L.

Jude Bellingham foi o principal jogador da partida. Com um gol e assistência, o meia foi decisivo na vitória da Inglaterra.

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