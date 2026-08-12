Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal' Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Cruzeiro e Flamengo estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já no inicio do primeiro tempo, uma entrada dura de Matheus Henrique em Bruno Henrique chocou os torcedores.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em uma disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas um cartão amarelo pela falta.

continua após a publicidade

➡️PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Veja o lance:

Bruno Henrique, do Flamengo, pediu cartão vermelho para Matheus Henrique, do Cruzeiro, por essa entrada. Arbitragem deu apenas amarelo.



Opiniões?



🎥 @tvglobo | @geglobo pic.twitter.com/48XvVFAyGq — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 13, 2026

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar cartão vermelho para o lance. Veja a repercussão:

Essa falta do Matheus Henrique era para expulsão, tem que sangrar para expulsar? — Melquisedec (@MelquiGP) August 13, 2026

era vermelho sem nem pensar duas vezes mano — Lunetaᶜʳᶠ❤️🖤 (@thisislun2) August 13, 2026

surreal, não justificava pra não ser vermelho. — renan ᶜʳᶠ (@CRF_Renan_) August 13, 2026

Isso não ser Expulsão é um absurdo — MarcoAntônio🇾🇪  (@pintomarko_o) August 13, 2026

Absurdo MAIS UM ROUBO HISTÓRICO vermelho direto isso — Deyvid ᶜʳᶠ (@ribe3456) August 13, 2026

Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x FLAMENGO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

📺 VAR: Juan Soto (ARG)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos da Libertadores - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.