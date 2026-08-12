Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores
Cruzeiro e Flamengo estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já no inicio do primeiro tempo, uma entrada dura de Matheus Henrique em Bruno Henrique chocou os torcedores.
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A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em uma disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas um cartão amarelo pela falta.
➡️PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo
Veja o lance:
Bruno Henrique, do Flamengo, pediu cartão vermelho para Matheus Henrique, do Cruzeiro, por essa entrada. Arbitragem deu apenas amarelo.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 13, 2026
Opiniões?
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Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar cartão vermelho para o lance. Veja a repercussão:
Essa falta do Matheus Henrique era para expulsão, tem que sangrar para expulsar?— Melquisedec (@MelquiGP) August 13, 2026
era vermelho sem nem pensar duas vezes mano— Lunetaᶜʳᶠ❤️🖤 (@thisislun2) August 13, 2026
surreal, não justificava pra não ser vermelho.— renan ᶜʳᶠ (@CRF_Renan_) August 13, 2026
Isso não ser Expulsão é um absurdo— MarcoAntônio🇾🇪 (@pintomarko_o) August 13, 2026
Absurdo MAIS UM ROUBO HISTÓRICO vermelho direto isso— Deyvid ᶜʳᶠ (@ribe3456) August 13, 2026
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)
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