Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 22:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Yael Falcon é o árbitro principal da partida entre Cruzeiro e Flamengo
Yael Falcon é o árbitro principal da partida entre Cruzeiro e Flamengo (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Cruzeiro e Flamengo estão se enfrentando nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já no inicio do primeiro tempo, uma entrada dura de Matheus Henrique em Bruno Henrique chocou os torcedores.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A polêmica aconteceu no início do confronto. O cronômetro marcava 10 minutos, quando Matheus Henrique acertou um carrinho forte em Bruno Henrique em uma disputa no meio de campo. A arbitragem aplicou apenas um cartão amarelo pela falta.

continua após a publicidade

➡️PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem em não sinalizar cartão vermelho para o lance. Veja a repercussão:

Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos da Libertadores - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rossi lamenta gol sofrido em Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Fora de Campo

Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança'

Há 33 minutos
Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Futebol Nacional

Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Há 40 minutos
Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores

Fora de Campo

Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'

Há 55 minutos
Luis Roberto durante transmissão da Globo

Fora de Campo

Luis Roberto faz discurso emocionante em Cruzeiro x Flamengo

Há 1 hora
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Há 1 hora
Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Fora de Campo

Abel Ferreira recebe recado após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Acaba'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores

Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não é normal'

Andreas Pereira

Expulsão de Andreas Pereira em Palmeiras x Cerro Porteño chama atenção

Flaco López, atacante do Palmeiras

Veja gols em Palmeiras x Cerro Porteño: Flaco López e Carlos Miguel marcam

Jhon Arias em ação durante Palmeiras e Cerro Porteño na Libertadores

Gol perdido por Arias em Palmeiras x Cerro Porteño repercute: 'Não dá'

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo

Escalação do Flamengo contra Cruzeiro irrita torcedores: 'Não abre mão'

Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores

Luis Roberto de volta! Relembre o problema que tirou o narrador da Copa

Lyanco saiu de campo ainda na primeira etapa contra o Bragantino pela Sul-Americana

Lyanco chama atenção em Bragantino x Atlético-MG: 'Perdemos'

Palmeiras x Cerro Porteño pela Libertadores

Falha de jogador em Palmeiras x Cerro Porteño revolta: 'Jogar sério'

O lance de possível pênalti para o Cerro Porteño em partida contra o Palmeiras no Nubank Parque, pela Libertadores

Possível pênalti não marcado em Palmeiras x Cerro Porteño divide opiniões

rizek1

Rizek aponta dois erros 'terríveis' do Corinthians com Memphis

Endrick em amistoso pelo Real Madrid

Lance de Endrick em Coruña x Real Madrid viraliza: 'Raçudo'

PSG x Aston Villa pela Supercopa da UEFA

Atitude de torcedor em PSG x Aston Villa choca web: 'De fora'

CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

CazéTV sublicencia direitos da La Liga para a SportyNet