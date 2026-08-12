Rossi vira alvo em Cruzeiro x Flamengo: 'Sem confiança' Equipes se enfrentam pela Libertadores

O goleiro Rossi foi alvo de críticas de torcedores do Flamengo durante o confronto contra o Cruzeiro, desta quarta-feira (12), no Mineirão, pelas oitavas de final da Libertadores. O motivo das manifestações foi a ação do arqueiro no lance do gol da equipe celeste.

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O cronômetro marcava 53 minutos, quando Keny Arroyo fez uma jogada individual pela ponta direita, cortou para dentro e mesmo com pouco ângulo acertou um chute na gaveta do gol rubro-negro. Apesar da plasticidade do lance, torcedores do Flamengo apontaram que Rossi poderia ter feito a defesa.

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A ação do arqueiro também foi questionada. Para tentar parar o arremate o argentino esticou os braços sem pular muito do chão. A situação incomodou alguns torcedores. Veja abaixo:

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KKKKKKKKKKKKKK o rossi nem tentou — orgulho de ser seu amor katarina (@BLONDEEZUS) August 13, 2026

Achei o Rossi mal colocado….e sem confiança na bola!! — Zecurubu (@AdvMarcioVargas) August 13, 2026

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o rossi nem tenta — cortinhos (@raphaelcorte_s) August 13, 2026

Que golpe de olho do Rossi.

Ridículo — Mario Magdaleno (@mdcignacio_) August 13, 2026

Olha a vontade do Rossi em defender em kkkkkkkk — Kniz (@KnizDiego) August 13, 2026

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