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Paulo Nunes avalia o melhor em Cruzeiro x Flamengo: 'Teve mais'

Equipes empataram em 1 a 1 com gols de Arroyo e Paquetá

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Paulo Nunes durante transmissão da Rede Globo
Paulo Nunes durante transmissão da Rede Globo (Foto: Reprodução)

Cruzeiro e Flamengo empataram em 1 a 1, na última quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, com gols de Arroyo e Paquetá. Após a partida, Paulo Nunes analisou o confronto e se mostrou decepcionado com a atuação das duas equipes.

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— Estou meio decepcionado. Esperava mais de Cruzeiro x Flamengo. Não achei um jogaço. Eu sei que jogos assim são difíceis, mas eu esperava mais qualidade de jogo das duas equipes — afirmou.

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Apesar de um jogo difícil, o comentarista falou sobre qual equipe desempenhou melhor no primeiro jogo de ida.

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— O Flamengo foi melhor na partida e teve mais chances de vencer, mas o Cruzeiro foi melhorando depois da pausa para hidratação (no 1º tempo) e equilibrou um pouquinho — concluiu.

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Como foi Cruzeiro e Flamengo?

Texto de: Eduardo Statuti.

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

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A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

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Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

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Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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