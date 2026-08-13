Casagrande questiona demissão de Zubeldía do Fluminense
Comentarista criticou os responsáveis por contratações no Tricolor
O Fluminense informou na manhã desta quinta-feira (13) que Luis Zubeldía não está mais sob comando do clube. A comissão técnica do argentino, formada pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, também deixa o clube. Durante o programa News Esporte, Walter Casagrande mostrou-se contrário à decisão da diretoria Tricolor.
Zubeldía deixou o comando do Tricolor após o empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, em meio a uma sequência de resultados negativos. Antes da saída do argentino, o Fluminense vinha acumulando empates no Brasileirão e havia sido eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil.
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Zubeldía não é o único culpado no Fluminense?
Para Casagrande, a pressão da torcida teve peso na decisão da diretoria, mas os jogadores também precisam ser responsabilizados pelo desempenho abaixo do esperado:
- Eu acho que a demissão do Zubeldía foi por pressão de torcida. Por falta de rendimento dos jogadores individual. Que responsabilidade tem o Zubeldía se ele coloca o Hulk em campo e ele erra tudo? E erra tudo em todos os jogos. A responsabilidade é do treinador? Cara, quem contratou? Foi o treinador? Ele também deu o aval. Vamos trazer o Hulk e tal, mas estava todo mundo vendo que o Hulk não estava jogando nada no Atlético Mineiro há um bom tempo - afirmou Casagrande.
O comentarista também criticou a montagem do elenco do Fluminense. Na avaliação de Casagrande, o clube precisa rever sua política de contratações antes de simplesmente atribuir os problemas ao treinador:
- Você contrata um jogador com 36, 37 anos e para ganhar 2 milhões. Você vai revelar o jogador da posição dele como? Como você vai colocar um jovem na posição que o Hulk joga? Como que você vai revelar um jogador centroavante se a primeira opção do banco é o Cano? Como que você vai revelar um meia ou um armador se a primeira opção é o Ganso? Um jogador da base não vai entrar no lugar? - questionou o comentarista.
Futuro do Tricolor nesta temporada
No Brasileirão, o Fluminense está em quarto, com 35 pontos, à frente de Cruzeiro e Bahia na tabela, ambos com 33 pontos. A curta vantagem deixa a equipe Tricolor sem margem para errar nas próximas rodadas. O jogo de sábado será essencial para o time se manter no topo da tabela e buscar uma classificação direta para a Libertadores de 2027.
➡️Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise
Com a dispensa de Zubeldía, Marcão, auxiliar permanente do clube, deve assumir o comando do Tricolor até a chegada do próximo treinador. O Fluminense terá o próximo confronto contra o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília).
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