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Bárbara Coelho comenta saída de Zubeldía do Fluminense: 'Estou feliz'

Tricolor não conhece o caminho das vitórias há sete jogos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
13/08/2026 12:33
Atualizado há 38 minutos
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Zubeldía chegou no comando Tricolor em setembro de 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Zubeldía chegou no comando Tricolor em setembro de 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fluminense informou na manhã desta quinta-feira (13) que Luis Zubeldía não está mais no comando do clube. A comissão técnica do argentino, formada pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, também deixa o clube. Durante uma transmissão da CazéTV, Bárbara Coelho defendeu a decisão da diretoria.

Zubeldía deixou o comando do Tricolor após o empate por 0 a 0 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, em meio a uma sequência de resultados negativos. Antes da saída do argentino, o Fluminense acumulava empates no Brasileirão e havia sido eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil.

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Bárbara Coelho concorda com decisão da diretoria do Fluminense sobre dispensa de Zubeldía (Foto: Reprodução)
Bárbara Coelho concorda com decisão da diretoria do Fluminense sobre dispensa de Zubeldía (Foto: Reprodução)

Fluminense acertou em dispensar Zubeldía?

De acordo com a comentarista Bárbara Coelho, Zubeldía não era um treinador ruim, mas essa era a melhor decisão para o clube. A jornalista destacou o comprometimento do comandante argentino:

- Estou feliz, sim. Não posso mentir para vocês. Estou feliz porque eu acho que tem ciclos que se encerram e a gente tem que saber lidar com eles, né? O Zubeldía foi um treinador importante para o Fluminense, principalmente no ano passado, mas acho que há um desgaste. Eu conheço muita gente que está no dia a dia do clube e o que falam é que ele é um cara muito trabalhador, chega cedo no CT, um cara que treina muito, estuda muito. - destacou Bárbara.

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Completando sua fala, a comentarista destacou os gastos com os reforços e o baixo rendimento da equipe. Bárbara completou dizendo que não esperava grandes resultados, mas sim que o futebol fosse bem jogado:

- A gente fez contratações muito caras para ter um time que não consegue entregar o que a gente espera que entregue, e eu não tô falando só de resultado. A gente pode ser eliminado, a questão é como a gente foi eliminado, como a gente jogou contra o Vasco e como a gente jogou contra o Rivadavia no Maracanã. O Rivadavia no Maracanã foi assustador. O time não conseguia jogar bem. Ele ficou muito preso nas próprias ideias. Insistiu muito com o Hulk de centroavante, enfim, tudo o que vocês viram - concluiu a jornalista.

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Futuro do Tricolor nesta temporada

No Brasileirão, o Fluminense está em quarto, com 35 pontos, à frente de Cruzeiro e Bahia na tabela, ambos com 33 pontos. A pequena vantagem deixa a equipe Tricolor sem margem para errar nas próximas rodadas. O jogo de sábado será essencial para o time se manter no topo da classificação e buscar uma vaga direta na Libertadores de 2027.

➡️Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise

Com a saída de Zubeldía, Marcão, auxiliar permanente do clube, deve assumir o comando do Tricolor até a chegada do próximo treinador. O Fluminense terá o próximo confronto contra o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília).

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