PVC critica titular em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não consegue' Equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño empataram em 1 a 1, na última quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O comentarista Paulo Vinícius Coelho (PVC) criticou duramente Carlos Miguel, após falha do goleiro em gol de empate.

➡️ Carlos Miguel vira assunto em Palmeiras x Cerro Porteño: 'Não é normal'

— Onde foi o Carlos Miguel? Onde foi o Carlos Miguel no jogo contra o Atlético-MG e onde foi o Carlos Miguel agora? 2,04 metros e ele não consegue defender uma bola por baixo — afirmou.

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A critica do comentarista é sobre o lance quando o marcador sinalizava os 47 minutos da segunda etapa quando Torres recebe na direita e cruza buscando Vegetti. Com leve toque, o Pirata confunde Carlos Miguel, que falha e deixa a bola passar até ir para o fundo da rede. Veja o lance:

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🇧🇷Palmeiras 1x1 Cerro Porteño🇵🇾



⚽️ Carlos Miguel (contra)



🏆 Libertadores | oitavas (ida) pic.twitter.com/lZKPa6GLt6 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 12, 2026

Como foi Palmeiras x Cerro Porteño?

Texto de: Vitor Palhares.

O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.

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Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.

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Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.

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O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.

Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.

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