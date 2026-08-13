Ex-árbitros divergem sobre polêmica de Cruzeiro x Flamengo Equipes empatam por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Um dos principais lances do empate em 1 a 1 entre Cruzeiro e Flamengo, nesta quarta-feira (12), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, gerou opiniões diferentes entre especialistas em arbitragem.

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Aos dez minutos do primeiro tempo, Matheus Henrique entrou em disputa com Bruno Henrique e atingiu a perna do atacante do Flamengo com as travas da chuteira. O árbitro Yael Falcón Pérez aplicou apenas cartão amarelo, decisão que não foi alterada pelo VAR, comandado pelo argentino Héctor Paletta.

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➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Veja o lance:

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Enquanto Renata Ruel considerou que a entrada deveria ter resultado em cartão vermelho, Paulo César de Oliveira avaliou que a decisão de campo foi equivocada. Já a análise apresentada pela ex-árbitra Ana Paula Oliveira foi favorável à manutenção do cartão amarelo.

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Comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel entendeu que Matheus Henrique cometeu uma infração classificada como jogo brusco grave.

— Matheus Henrique foi por cima e atingiu o Bruno Henrique com as travas da chuteira. Foi um contato pleno e, no momento do contato, ele atingiu com a perna esticada, o que aumenta a força. Jogo brusco grave, que é cartão vermelho — afirmou.

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Na avaliação da comentarista, a forma como o volante atingiu Bruno Henrique e o uso das travas foram determinantes para caracterizar a expulsão.

Outro especialista que considerou a decisão equivocada foi Paulo César de Oliveira, ex-árbitro e comentarista de arbitragem. A opinião foi apresentada pelo narrador Luís Roberto durante a transmissão da Globo.

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Para PC, a intensidade e a maneira como Matheus Henrique atingiu Bruno Henrique justificavam a aplicação do cartão vermelho. A avaliação, portanto, ficou alinhada à interpretação de Renata Ruel, que também considerou a entrada passível de expulsão.

MG - BELO HORIZONTE - 12/08/2026 - COPA LIBERTADORES 2026, CRUZEIRO X FLAMENGO - Matheus Henrique jogador do Cruzeiro durante partida contra o Flamengo no estadio Mineirao pelo campeonato Copa Libertadores 2026. (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

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Por outro lado, a ex-árbitra Ana Paula Oliveira teve uma interpretação diferente sobre o lance. Em sua análise, o cartão amarelo aplicado por Yael Falcón Pérez foi correto.

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— É uma disputa de bola. Sim, o Matheus vai para a disputa. Ele atinge com a trava da chuteira, mas não está com a perna esticada, está com a perna dobrada. É um toque e tira — afirmou.

Ana Paula também destacou que não identificou força, velocidade ou intensidade suficientes para caracterizar uma entrada para cartão vermelho. Segundo a ex-árbitra, o VAR também acertou ao não recomendar uma revisão do lance.

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— Há o toque, temos a trava, porém é com intensidade média. O árbitro estava muito bem posicionado e aplicou o cartão amarelo corretamente. Acertou Falcão Pérez em manter o cartão amarelo e a equipe de VAR em não recomendar uma revisão — completou.

Carlos Simon divide a mesma opinião, para o ex-árbitro, Matheus Henrique atingiu a canela de Bruno Henrique, mas considerou relevante o fato de o jogador estar com a perna recolhida no momento do contato.

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➡️ Cruzeiro x Flamengo: Bruno Henrique diz que Matheus Henrique deveria ter sido expulso

— Não tem força excessiva e, por isso, é cartão amarelo, bem aplicado pelo árbitro. Nessa jogada, Pulgar toca a bola, ela vai no peito do Léo Pereira e depois no braço. Pulgar está muito próximo e o braço do Léo Pereira se justifica para esse tipo de movimento. Por isso, não é pênalti — afirmou.

O lance, portanto, provocou interpretações distintas entre os especialistas. Renata Ruel e Paulo César de Oliveira consideraram que Matheus Henrique deveria ter sido expulso, enquanto Ana Paula e Carlos Simon defenderam a decisão do árbitro de campo.

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Apesar da divergência, o cartão amarelo foi mantido durante a partida, e o VAR não recomendou a revisão do lance. Cruzeiro e Flamengo voltam a se enfrentar no dia 19 de agosto, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

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