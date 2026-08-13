Torcida do Fluminense reage à saída de Zubeldía: 'Barato sai caro'
Além de Zubeldía, torcedores pedem por saída de diretores do clube
O Fluminense informou na manhã desta quinta-feira (13) que Luis Zubeldía não está mais sob comando do clube. A comissão técnica do argentino, formada pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas, também deixa o clube. O anúncio causou grande repercussão entre torcedores nas redes sociais.
A saída do ex-treinador do Tricolor acontece em meio ao pior momento do clube na temporada. O Fluminense não conhece o que é vitória há sete partidas consecutivas. Além do empate contra o Rivadavia, que desagradou completamente a diretoria, o desempenho coletivo vinha sendo alvo de críticas da torcida.
Com a dispensa de Zubeldía, Marcão, auxiliar permanente do clube, deve assumir o comando do Tricolor até a chegada de um próximo comandante. O Fluminense terá o próximo confronto contra o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília).
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Recado da torcida após saída de Zubeldía do Fluminense
➡️Fluminense busca virar chave contra o Palmeiras em meio à crise
Futuro do Fluminense, sem Zubeldía, nesta temporada
No Brasileirão, o Fluminense está em quarto colocado, com 35 pontos, à frente de Cruzeiro e Bahia na tabela, ambos com 33 pontos. A curta vantagem deixa a equipe Tricolor sem margem para errar nas próximas rodadas. O jogo de sábado será crucial para o time se manter na parte alta da tabela e buscar uma classificação direta para a Libertadores de 2027.
Com a dispensa de Zubeldía, Marcão, auxiliar permanente do clube, deve assumir o comando do Tricolor até a chegada de um próximo comandante. O Fluminense terá o próximo confronto contra o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília).
Nota oficial da demissão do argentino
"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.
O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."
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