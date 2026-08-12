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Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 22:38
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Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores
Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores (Foto: Allan Calisto /Fotoarena/Folhapress)

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o primeiro, o confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas envolveu o zagueiro Léo Pereira, do clube rubro-negro.

➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

O lance polêmico aconteceu aos 41 minutos. Na ocasião, um bate e rebate dentro da área fez a bola acertar a mão do defensor do clube carioca. Em campo, jogadores do Cruzeiro pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

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➡️ Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

Nas redes sociais, torcedores de ambas equipes debateram o lance. Do lado celeste, ocorrou reclamações pela ausência da penalidade. Já do rubro-negro, teve a defesa fundamentada em um possível toque no corpo do defensor antes do desvio no braço. Veja abaixo:

Léo Pereira em ação durante Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores
Léo Pereira em ação durante Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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