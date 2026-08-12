Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama'
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o primeiro, o confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas envolveu o zagueiro Léo Pereira, do clube rubro-negro.
➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo
O lance polêmico aconteceu aos 41 minutos. Na ocasião, um bate e rebate dentro da área fez a bola acertar a mão do defensor do clube carioca. Em campo, jogadores do Cruzeiro pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
➡️ Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'
Nas redes sociais, torcedores de ambas equipes debateram o lance. Do lado celeste, ocorrou reclamações pela ausência da penalidade. Já do rubro-negro, teve a defesa fundamentada em um possível toque no corpo do defensor antes do desvio no braço. Veja abaixo:
jogador de futebol é muito burro mesmo, não conhecem as regras do próprio trabalho— s ᶜʳᶠ (@samu369_) August 13, 2026
ta podendo dar bloqueio de vôlei em campo?— MATHEUS PERERECA🇧🇷 (@Pedxzz244544) August 13, 2026
A bola literalmente vem do jogador do flamengo e ainda bate na barriga do leo. Duplo não penalti. Agora manda olhar lá a solada no plata dentro da área.— Wes é o maior campeão da libertadores!! (@NonaryGaaame) August 13, 2026
O povo falando de regra, o futebol brasileiro tem mania de mudar as regras, regras só serve pra alguns— laís - (@haizlaur) August 13, 2026
só atingiu o botox do nosso zagueiro, muito drama— g ᶜʳᶠ (@simfekg1e) August 13, 2026
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