Polêmica em Cruzeiro x Flamengo gera debate: 'Muito drama' Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Durante o primeiro, o confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem. Uma delas envolveu o zagueiro Léo Pereira, do clube rubro-negro.

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O lance polêmico aconteceu aos 41 minutos. Na ocasião, um bate e rebate dentro da área fez a bola acertar a mão do defensor do clube carioca. Em campo, jogadores do Cruzeiro pediram pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

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Nas redes sociais, torcedores de ambas equipes debateram o lance. Do lado celeste, ocorrou reclamações pela ausência da penalidade. Já do rubro-negro, teve a defesa fundamentada em um possível toque no corpo do defensor antes do desvio no braço. Veja abaixo:

jogador de futebol é muito burro mesmo, não conhecem as regras do próprio trabalho — s ᶜʳᶠ (@samu369_) August 13, 2026

ta podendo dar bloqueio de vôlei em campo? — MATHEUS PERERECA🇧🇷 (@Pedxzz244544) August 13, 2026

A bola literalmente vem do jogador do flamengo e ainda bate na barriga do leo. Duplo não penalti. Agora manda olhar lá a solada no plata dentro da área. — Wes é o maior campeão da libertadores!! (@NonaryGaaame) August 13, 2026

O povo falando de regra, o futebol brasileiro tem mania de mudar as regras, regras só serve pra alguns — laís - (@haizlaur) August 13, 2026

só atingiu o botox do nosso zagueiro, muito drama — g ᶜʳᶠ (@simfekg1e) August 13, 2026

Léo Pereira em ação durante Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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