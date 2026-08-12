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Luis Roberto faz discurso emocionante em Cruzeiro x Flamengo

Narrador estava afastado desde abril das transmissões

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 22:27
Atualizado há 24 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luis Roberto durante transmissão da Globo
Luis Roberto durante transmissão da Globo (Foto: Reprodução)

Luis Roberto voltou à cobertura da Globo nesta quarta-feira (12), no jogo entre Cruzeiro Flamengo pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, e antes da da transmissão da partida o narrador fez um discurso emocionante sobre sua recuperação.

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— É de emocionar... Querem me quebrar logo de cara! Muito obrigado! Se a voz embargar, vocês me perdoem. Ah, que alegria! Muito obrigado, muito obrigado pela homenagem, muito obrigado. Que alegria tê-los aqui, Caio, Aninha.

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Tem que respirar fundo. Quatro meses... Caio sabe bem como é que é esse diagnóstico, mas a vida tá me dando a chance de recomeçar. É uma mistura de sentimentos, é demais estar aqui e poder dividir com vocês, com o Caio, com a Ana e com milhões e milhões de brasileiros. É demais, gente. Muito obrigado.

Gratidão a todos por uma corrente de amor que foi impressionante; pela Globo, que não soltou da minha mão, esteve do meu lado o tempo todo; por todos os amigos, pelos meus familiares; pela minha mãe, Dona Tianinha, pelos meus irmãos, pela minha mulher, pela Jaci. Obrigado a todos. É uma alegria estar aqui de volta, é emocionante. Eu espero ter coração para tocar o barco até o fim, viu, Aninha — se emocionou.

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Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores
Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Globo)

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O profissional estava afastado desde abril para o tratamento de uma neoplasia, confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa.

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