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Facincani critica Abel Ferreira após empate do Palmeiras: 'Chacota'

Equipes empataram em 1 a 1

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 07:10
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Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal
Facincani, jornalista, durante vídeo no seu canal (Foto: Reprodução)

Palmeiras Cerro Porteño empataram em 1 a 1, na última quarta-feira (12), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Após a partida, o jornalista Felippe Facincani não poupou críticas ao Carlos Miguel, mas também colocou o resultado ruim na conta do técnico Abel Ferreira.

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— Esse sistema tático, essa equipe nunca mais jogou perto de um futebol decente e respeitável. É um sistema tático de chacota, e hoje para completar o show, ele voltou de novo com essa merda dessa dobra de lateral, contra a p***** do Cerro Porteño. É inacreditável chegar ao ponto de, por quatro temporadas consecutivas, o Palmeiras ficar jogando com essa merda desse sistema de três zagueiros e com essa bosta dessa dobra de lateral insuportável — afirmou.

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Como foi Palmeiras x Cerro Porteño?

Texto de: Vitor Palhares.

O Palmeiras respondeu em campo ao apoio vindo das arquibancadas e dominou os minutos iniciais da partida. Logo aos dois minutos, Vitor Roque recebeu em progressão e chutou na saída do goleiro, mas a finalização saiu sem força, e Velázquez afastou praticamente em cima da linha. Na sequência, o Alviverde manteve a pressão, mas sem criar chances claras de gol.

Depois, foi a vez de a defesa do Palmeiras vacilar. Emiliano Martínez tocou a bola para Murilo, que não conseguiu afastar na intermediária defensiva. Morel saiu livre, cara a cara com Carlos Miguel, e caiu dentro da área após disputa com o goleiro. A arbitragem, próxima ao lance, mandou o jogo seguir.

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Recuperado do susto, o Palmeiras manteve o controle da posse de bola e conseguia avançar até o terço final do campo. Na hora de concluir as jogadas, porém, abusou dos cruzamentos para a área e teve dificuldades nas triangulações. O resultado foi um número baixo de finalizações em direção ao gol. Allan e Jhon Arias, pelos lados, eram os principais destaques do Alviverde, enquanto Vitor Roque destoava negativamente do restante da equipe.

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Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores
Carlos Miguel falha em gol de empate do Cerro Porteño na partida contra o Palmeiras na Libertadores (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Palmeiras, assim como na primeira etapa, foi melhor nos primeiros minutos e teve duas chances com Arias para abrir vantagem. Na primeira, o colombiano acertou a trave. Na segunda, desperdiçou ótima oportunidade dentro da pequena área após receber cruzamento.

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Em uma confusão no meio-campo, Andreas Pereira recebeu cartão vermelho por agredir um adversário. Mesmo em desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco López. A pressão do Cerro Porteño, no apagar das luzes, surtiu efeito, e a equipe paraguaia conseguiu igualar o placar.

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