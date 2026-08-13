Lance de Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo viraliza: 'Loucura'
Jogador foi titular no jogo da Libertadores
Durante a partida entre Cruzeiro e Flamengo, na noite da última quarta-feira (12), pela Copa Libertadores, um lance envolvendo Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. O camisa 16 rubro-negro foi driblado por Kenny Arroyo na jogada do gol dos donos da casa e acabou caindo no chão enquanto o equatoriano balançava as redes de Agustín Rossi.
➡️Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata
Lino foi titular no confronto e atuou até os 39 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Jorge Carrascal no jogo de ida das oitavas de final da competição. A partida terminou empatada em 1 a 1, e as equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira (19), no Maracanã.
Veja algumas reações na internet:
PARA TUDO! 🤯🤯🤯🤯— DataFut (@DataFutebol) August 13, 2026
GOLAÇO HISTÓRICO DO KENY ARROYO
QUE LOUCURA!!!!!!!!!!
CRUZEIRO 1x0 FLAMENGO pic.twitter.com/Oxe7zYvF1t
Lino tá no chão até agr— FuteBolista (@Fandofut_) August 13, 2026
O Arroyo deixando o Samuel Lino de bunda no chão e metendo um GOLAÇO contra o Flamengo pic.twitter.com/wgTPZflh5i— Sincerão (@oficialsincerao) August 13, 2026
To indo dormir tropa— PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 13, 2026
Boa noite 😴 pic.twitter.com/uIILkU68Z0
QUE GOLAÇO DO CRUZEIRO!— Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 13, 2026
ARROYO!
Samuel Lino desceu de tobogã 😂
Cruzeiro 1x0 Flamengo
Oitavas da Libertadores pic.twitter.com/4qHIzOaTPb
Como foi o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores?
O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.
A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.
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A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.
Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.
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