Lance de Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo viraliza: 'Loucura' Jogador foi titular no jogo da Libertadores

Durante a partida entre Cruzeiro e Flamengo, na noite da última quarta-feira (12), pela Copa Libertadores, um lance envolvendo Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. O camisa 16 rubro-negro foi driblado por Kenny Arroyo na jogada do gol dos donos da casa e acabou caindo no chão enquanto o equatoriano balançava as redes de Agustín Rossi.

➡️Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Lino foi titular no confronto e atuou até os 39 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Jorge Carrascal no jogo de ida das oitavas de final da competição. A partida terminou empatada em 1 a 1, e as equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira (19), no Maracanã.

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Veja algumas reações na internet:

PARA TUDO! 🤯🤯🤯🤯



GOLAÇO HISTÓRICO DO KENY ARROYO



QUE LOUCURA!!!!!!!!!!



CRUZEIRO 1x0 FLAMENGO pic.twitter.com/Oxe7zYvF1t — DataFut (@DataFutebol) August 13, 2026

Lino tá no chão até agr — FuteBolista (@Fandofut_) August 13, 2026

O Arroyo deixando o Samuel Lino de bunda no chão e metendo um GOLAÇO contra o Flamengo pic.twitter.com/wgTPZflh5i — Sincerão (@oficialsincerao) August 13, 2026

To indo dormir tropa



Boa noite 😴 pic.twitter.com/uIILkU68Z0 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 13, 2026

QUE GOLAÇO DO CRUZEIRO!

ARROYO!



Samuel Lino desceu de tobogã 😂



Cruzeiro 1x0 Flamengo

Oitavas da Libertadores pic.twitter.com/4qHIzOaTPb — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) August 13, 2026

Samuel Lino ficou no chão após drible de Arroyo (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores?

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

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A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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