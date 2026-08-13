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Lance de Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo viraliza: 'Loucura'

Jogador foi titular no jogo da Libertadores

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
13/08/2026 12:46
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Arroyo driblando Samuel Lino em Cruzeiro x Flamengo na Libertadores
Samuel Lino marcava Arroyo no lance do gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Durante a partida entre Cruzeiro e Flamengo, na noite da última quarta-feira (12), pela Copa Libertadores, um lance envolvendo Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. O camisa 16 rubro-negro foi driblado por Kenny Arroyo na jogada do gol dos donos da casa e acabou caindo no chão enquanto o equatoriano balançava as redes de Agustín Rossi.

➡️Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Lino foi titular no confronto e atuou até os 39 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Jorge Carrascal no jogo de ida das oitavas de final da competição. A partida terminou empatada em 1 a 1, e as equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira (19), no Maracanã.

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Veja algumas reações na internet:

Jogadores do Flamego e Cruzeiro olhando para a bola entrando no gol de Rossi
Samuel Lino ficou no chão após drible de Arroyo (Foto: Evandro Oliveira/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Como foi o jogo entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores?

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

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A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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