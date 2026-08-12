Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (12)

Cruzeiro e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá.

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Com 7 minutos do segundo tempo, William passa para Arroyo na ponta direita. O atacante deixa Samuel Lino no chão, puxa para a perna esquerda e bate colocado no ângulo.

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Veja o gol:

🇧🇷Cruzeiro 1x0 Flamengo🇧🇷



⚽️ Keny Arroyo - GOLAÇO

🥾 William



🏆 Libertadores | oitavas (ida) pic.twitter.com/dnhYIT7KsW — Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 13, 2026

Aos 24 minutos da segunda etapa, Ayrton Lucas cobra falta na segunda trave, e Léo Ortiz cabeceia firme no travessão. A bola sobra para Lucas Paquetá, que solta uma bomba para empatar.

Veja o gol de empate:

🚨 GOOOL! Lucas Paquetá!



Cruzeiro 1 - [1] Flamengo pic.twitter.com/1iRbweRcUw — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 13, 2026

Como foi Cruzeiro e Flamengo?

Texto de: Eduardo Statuti.

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

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A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

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Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x FLAMENGO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

📺 VAR: Juan Soto (ARG)

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