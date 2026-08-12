Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gols em Cruzeiro x Flamengo: Arroyo abre o placar e Paquetá empata

Equipes empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (12)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/08/2026 22:53
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Arroyo em comemoração do gol em cima do Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Cruzeiro e Flamengo empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, com gols de Arroyo e Lucas Paquetá.

➡️ PC Oliveira aponta erro grave da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo

Com 7 minutos do segundo tempo, William passa para Arroyo na ponta direita. O atacante deixa Samuel Lino no chão, puxa para a perna esquerda e bate colocado no ângulo.

continua após a publicidade

➡️ Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Flamengo irrita torcedores: 'Surreal'

Veja o gol:

Aos 24 minutos da segunda etapa, Ayrton Lucas cobra falta na segunda trave, e Léo Ortiz cabeceia firme no travessão. A bola sobra para Lucas Paquetá, que solta uma bomba para empatar.

Veja o gol de empate:

Como foi Cruzeiro e Flamengo?

Texto de: Eduardo Statuti.

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

continua após a publicidade

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores
Jogadores do Cruzeiro e Flamengo disputando a bola em partida válida pela Libertadores (Foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

continua após a publicidade

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

continua após a publicidade

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos da Libertadores - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Bruno Henrique, do Flamengo, e Gerson, do Cruzeiro, disputam a bola

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Cruzeiro x Flamengo

Há 2 minutos
Cruzeiro x Flamengo no Mineirão

Futebol Nacional

Cruzeiro e Flamengo ficam no empate pela Libertadores

Há 7 minutos
Carlos Miguel durante Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras

Vídeo: Carlos Miguel mostra otimismo após Palmeiras x Cerro Porteño: 'Pode ficar tranquilo'

Há 44 minutos
Rodrigo Garro, meia do Corinthians

Corinthians

Garro fala sobre saída de Memphis do Corinthians: 'Não controlamos'

Há 1 hora
Fernando Diniz durante treinamento do Corinthians

Corinthians

Veja a provável escalação do Corinthians contra o Rosario Central

Há 1 hora
Cuello em Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Cuello celebra vitória e destaca sequência invicta do Atlético: 'Mostra do trabalho'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Fábio na partida entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fábio é sincero sobre momento conturbado: 'Não é só o Fluminense'

Domínguez x RB Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez valoriza jogadores do Atlético mas pega cautela por classificação

Marlon Freitas em Palmeiras x Cerro Porteño

Marlon Freitas lamenta empate do Palmeiras, mas acredita na classificação: 'Corrigir os erros'

Flaco López, atacante do Palmeiras

Dê suas notas: avalie os jogadores do Palmeiras no empate com o Cerro Porteño

Fachada do Gigante de Arroyito, estádio do Rosario Central

Em 'terra inimiga', Corinthians mergulha na rivalidade de Rosário

Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dê suas notas: avalie as atuações em Bragantino x Atlético-MG

Torcedores do Flamengo entram em confronto com a Polícia Militar no acesso ao Mineirão Cruzeiro

Cruzeiro x Flamengo: torcedores visitantes invadem o Mineirão, e PM reage com violência

Santiago Sosa foi anunciado no Vasco

Vasco anuncia contratação de Santiago Sosa até 2029

Jogadores comemoram gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético vence Bragantino e leva vantagem na Sul-Americana para Arena MRV

Cuello comemorando gol na partida do Bragantino e Atlético-MG

Veja gol em Bragantino x Atlético-MG: Cuello marca o gol da vitória

Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores

Luis Roberto de volta! Relembre o problema que tirou o narrador da Copa

vestiário do Cruzeiro antes de jogo contra o Flamengo

Novidade no ataque? Confira escalação do Cruzeiro contra o Flamengo

Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo

Escalação do Flamengo: Jardim surpreende contra o Cruzeiro