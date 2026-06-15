Decisão de Bielsa com jogador do Flamengo revolta uruguaios: 'Inexplicável' Rubro-Negro tem nove representantes no Mundial

O Flamengo teve dois representantes em campo, na noite desta segunda-feira (15), na estreia do Uruguai na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, porém, uruguaios se revoltaram com uma decisão de Bielsa em relação a um jogador do Rubro-Negro.

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O lateral-direito Varela, do Flamengo, foi titular da Seleção Uruguaia no empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita. O jogador ficou os 90 minutos em campo e teve atuação sólida. De la Cruz, por outro lado, entrou no final do segundo tempo, mas melhorou o desempenho da equipe no jogo.

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Nas redes sociais, muitos uruguaios se irritaram com a decisão de Marcelo Bielsa em colocar o meia do Flamengo tão tarde no jogo. Alguns chegaram a sugerir a titularidade do jogador na ausência de Arrascaeta, lesionado. Veja os comentários abaixo:

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De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre o meia do Flamengo

Dale Bielsa, la solucion la tenes en el banco pic.twitter.com/KNrNM9eFZP — Lencii_ (Viuda del Bodo/Glimt 🇳🇴 ) (@Lenc1_) June 15, 2026

Tradução sobre o meia-atacante: Bielsa, sua solução está no banco de reservas

Muy buenos minutos de Nicolás De La Cruz, ingresó activo y preciso con la pelota.



En el mejor momento del ciclo Bielsa fue pieza clave en el mediocampo. Queda la duda si físicamente le da para más minutos. Lo de hoy fue muy positivo. pic.twitter.com/19qb2368Tk — Martín Ferreira (@TinchoFerreira1) June 16, 2026

Tradução sobre o uruguaio: Muito bons minutos de Nicolás De La Cruz, entrou ativo e preciso com a bola. No melhor momento do ciclo Bielsa foi peça-chave no meio-campo. Fica a dúvida se fisicamente aguenta mais minutos. O de hoje foi muito positivo.

Lo único que mejoró Bielsa es que no se pone a gritar sobre la raya poniendo nerviosos a los jugadores. Inexplicable que De la Cruz no haya jugado desde antes. — Milei oye voces que no están aca. (@AlejandroB22371) June 16, 2026

Tradução sobre o meia do Flamengo: A única coisa que Bielsa melhorou é que ele não fica gritando na linha lateral deixando os jogadores nervosos. Inexplicável que De la Cruz não tenha jogado desde antes.

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De La Cruz nunca puede ser suplente, Bielsa gaga — SeguimientoCarp (@seguimientoCarp) June 16, 2026

Tradução: De La Cruz não pode ser reserva nunca

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