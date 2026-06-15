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Decisão de Bielsa com jogador do Flamengo revolta uruguaios: 'Inexplicável'

Rubro-Negro tem nove representantes no Mundial

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 22:10
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Juan Mabromata/AFP
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O Flamengo teve dois representantes em campo, na noite desta segunda-feira (15), na estreia do Uruguai na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, porém, uruguaios se revoltaram com uma decisão de Bielsa em relação a um jogador do Rubro-Negro.

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  • Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    • O lateral-direito Varela, do Flamengo, foi titular da Seleção Uruguaia no empate em 1 a 1 com a Arábia Saudita. O jogador ficou os 90 minutos em campo e teve atuação sólida. De la Cruz, por outro lado, entrou no final do segundo tempo, mas melhorou o desempenho da equipe no jogo.

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    Nas redes sociais, muitos uruguaios se irritaram com a decisão de Marcelo Bielsa em colocar o meia do Flamengo tão tarde no jogo. Alguns chegaram a sugerir a titularidade do jogador na ausência de Arrascaeta, lesionado. Veja os comentários abaixo:

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    De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
    De la Cruz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Veja comentários sobre o meia do Flamengo

    Tradução sobre o meia-atacante: Bielsa, sua solução está no banco de reservas

    Tradução sobre o uruguaio: Muito bons minutos de Nicolás De La Cruz, entrou ativo e preciso com a bola. No melhor momento do ciclo Bielsa foi peça-chave no meio-campo. Fica a dúvida se fisicamente aguenta mais minutos. O de hoje foi muito positivo.

    Tradução sobre o meia do Flamengo: A única coisa que Bielsa melhorou é que ele não fica gritando na linha lateral deixando os jogadores nervosos. Inexplicável que De la Cruz não tenha jogado desde antes.

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    Tradução: De La Cruz não pode ser reserva nunca

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