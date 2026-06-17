Gol perdido por Cristiano Ronaldo na Copa agita internautas: 'Não vai' Lance aconteceu no segundo tempo

Portugal e a República Democrática do Congo se enfrentaram nesta quarta-feira (17) em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e Cristiano Ronaldo protagonizou um lance que gerou críticas nas redes sociais. O jogo terminou em 1x1, com gols de João Neves e Wissa, ambos de cabeça.

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Aos 23 minutos da segunda etapa, o camisa 7 recebeu um passe de Francisco Conceição perto da marca do pênalti e acabou batendo de direita para fora. O lance gerou algumas críticas ao ídolo português que joga a sua sexta e última Copa do Mundo.

Veja alguns comentários:

Portugal só tem que tentar chutar ao gol não passar a bola pro Cristiano, desse jeito não vai sair gol nenhum — je (@jeealvarenga) June 17, 2026

Olha o gol que o Cristiano Ronaldo perdeu... — Balothalles Sincero (@vasco___1898) June 17, 2026

cristiano ronaldo já perdeu pelo menos dois gols hoje — louie ponto (@louieponto) June 17, 2026

OLHA O GOL QUE O CRISTIANO PERDEU MEU DEUS — ingrid ribas ⓟ (@ingridribasss) June 17, 2026

cristiano ronaldo ridículo, perdeu 2 gols de cara p gol e errando tudo no jogo — Fabricio (@nikemanbr) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo esteve em campo no empate entre Portugal e República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como foi o jogo entre Portugal e RD Congo?

Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

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Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

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A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

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