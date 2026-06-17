logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gol perdido por Cristiano Ronaldo na Copa agita internautas: 'Não vai'

Lance aconteceu no segundo tempo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:06
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar contra RD Congo na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo está na sua sexta Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Portugal e a República Democrática do Congo se enfrentaram nesta quarta-feira (17) em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e Cristiano Ronaldo protagonizou um lance que gerou críticas nas redes sociais. O jogo terminou em 1x1, com gols de João Neves e Wissa, ambos de cabeça.

continua após a publicidade
  • Wissa marcou para o RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo

    Web vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: ‘Merecem’

    Fora de Campo
    Há 46 minutos

    • ➡️Web vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem'

    Aos 23 minutos da segunda etapa, o camisa 7 recebeu um passe de Francisco Conceição perto da marca do pênalti e acabou batendo de direita para fora. O lance gerou algumas críticas ao ídolo português que joga a sua sexta e última Copa do Mundo.

    Veja alguns comentários:

    Cristiano Ronaldo em campo no empate entre Portugal e República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo esteve em campo no empate entre Portugal e República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o jogo entre Portugal e RD Congo?

    Portugal dominou completamente o primeiro tempo diante da RD Congo. Com superioridade na posse de bola e maior precisão nos passes, a seleção portuguesa abriu o placar logo aos cinco minutos. Após uma troca de passes no campo de ataque, João Neves apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. A equipe africana tentou reagir em alguns momentos, principalmente com Wissa, que levou perigo em investidas isoladas. Apesar da dificuldade para criar oportunidades claras, a RD Congo não desistiu e seguiu buscando o empate durante toda a partida.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Quando a vitória portuguesa parecia encaminhada, os congoleses foram premiados pela insistência. Já nos acréscimos, Wissa aproveitou os espaços deixados pela queda de intensidade de Portugal e, de cabeça, marcou um belo gol para decretar o empate em 1 a 1. Algo histórico para a equipe, que volta à Copa após mais de 50 anos.

    O jogo voltou pegado. Logo nos primeiros minutos, Bakambu arriscou uma finalização perigosa. A seleção portuguesa, até então, não demonstrava reação. Aos nove minutos, João Cancelo chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado. O time estava bagunçado, com a atuação de seus principais destaques bem abaixo do esperado. Portugal começou a crescer na partida perto dos 30 minutos, com algumas mudanças que deram mais movimentação à equipe, como a entrada de Semedo. Mesmo mais intenso, o time de Roberto Martínez encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras.

    continua após a publicidade

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    A partir daí, Portugal pressionou em busca da vitória, mas esbarrou na organização defensiva da RD Congo, que soube incomodar até o apito final e segurou o empate, enquanto os portugueses não conseguiram reagir para virar o jogo. Nos minutos finais, os portugueses assustaram, mas nção conseguiram virar. Na Copa das zebras, Portugal sai decepcionado, enquanto RD Congo vive algo contrário, justamente pela história da equipe.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Wissa marcou para o RD Congo contra Portugal na Copa do Mundo
    Fora de CampoWeb vai à loucura com o gol de RD Congo contra Portugal: 'Merecem'Há 53 minutos
    Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
    Copa do MundoTorcedor da RD Congo assiste aos jogos da seleção imóvel em homenagem a herói nacional: entendaHá 4 horas
    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026
    Copa do MundoGoleada da Argentina contra Argélia acaba com jejum sul-americanoHá 6 horas
    Erling Haaland marcou três gols na vitória do Manchester City por 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra (Foto: Darren Staples / AFP)
    Copa do Mundo'Ele é um louco': Haaland se rende ao show de Messi na Copa do MundoHá 6 horas
    Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez (Foto: MICHAEL BUHOLZER/AFP)
    Fora de CampoPor que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez não são casados?Há 7 horas
    Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Copa do Mundo'Consequência': aponta PC Oliveira em lance que Messi poderia ter sido expulsoHá 7 horas

    Mais LANCE!

    cristiano ronaldo portugal
    Portugal na CazéTV: entenda a divisão dos direitos de transmissão na Copa
    CazéTV (Foto: Rpeorudção)
    Quem são os narradores da CazéTV na Copa do Mundo?
    Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (17)?
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Quem é a esposa de Harry Kane? Craque ainda vive amor de infância
    Messi no aquecimento para Argentina x Argélia
    Messi é o único jogador de linha da Argentina a não usar chuteira rosa; entenda
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (17)?
    messi e vozinha
    Fim do monopólio custa caro, e Globo perde primeiras grandes histórias da Copa
    Lionel Messi comemora o primeiro gol da Argentina na Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Veja gols e melhores momentos de Argentina x Argélia na Copa do Mundo
    Alemanha x Armênia - Klose (Foto: Daniel Roland/ AFP)
    Argentinos invadem perfil de Klose após hattrick de Messi na Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    Estrangeiros reagem a partida histórica de Messi: 'Ninguém igual'
    Lionel Messi em Argentina x Argélia (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Entrada dura de Messi em Argentina x Argélia chama atenção: 'Merecia'
    Casimiro Miguel desabafa sobre situação de Vasco
    Argentina x Argélia: CazéTV alfineta concorrentes ao vivo na Copa do Mundo
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Golaço de Messi em Argentina x Argélia choca web: 'Maior de todos os tempos'