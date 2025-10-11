O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com duelos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (11) e domingo (12). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Espanha x Geórgia

A Espanha, atual campeã da Eurocopa, chega para o confronto em um momento de total domínio, tendo iniciado a campanha para a Copa do Mundo de forma perfeita, com duas vitórias convincentes, nove gols marcados e nenhum sofrido. Do outro lado, a Geórgia, sensação da Euro 2024 e liderada pela estrela Khvicha Kvaratskhelia, busca competir por uma vaga inédita no Mundial. No entanto, o desafio é gigantesco, pois a Geórgia possui um retrospecto muito negativo contra a Espanha, com cinco derrotas seguidas, incluindo uma goleada recente, tornando a partida um confronto entre o favoritismo e a esperança de uma nova potência.

Futebol internacional: a Espanha enfrenta a Geórgia pelas Eliminatórias (Foto: Franck Fife/AFP)

Portugal x Irlanda

Portugal, em excelente fase e já com uma vaga na repescagem garantida, busca manter seus 100% de aproveitamento no grupo. A equipe de Roberto Martínez é a grande favorita contra uma Irlanda que vive um início de campanha muito complicado, somando apenas um ponto e vindo de uma derrota humilhante para a Armênia. Com um histórico fraco fora de casa e nunca tendo vencido em solo português, a missão da Irlanda é tentar uma surpresa improvável contra uma das seleções mais fortes da atualidade.

Futebol internacional: Portugal enfrenta a Irlanda pelas Eliminatórias (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)

Estônia x Itália

Sob o comando de Gennaro Gattuso, a Itália busca se reerguer e precisa de mais uma vitória para seguir na briga pela vaga na Copa. A nova era tem sido marcada por jogos eletrizantes, incluindo uma goleada de 5 a 0 sobre a própria Estônia no confronto anterior. A missão dos donos da casa é gigantesca, já que a Estônia é uma das equipes mais frágeis do grupo e vive uma seca de gols de mais de 300 minutos, tornando a partida um confronto de favoritismo claro para os italianos em sua busca por redenção.

Futebol internacional: a Itália enfrenta a Estônia pelas Eliminatóriass(Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

Holanda x Finlândia

A partida é decisiva no Grupo G. A Holanda, líder isolada, joga em casa com a chance de praticamente garantir sua vaga e eliminar a Finlândia da briga pela classificação direta com uma vitória. Após um período de instabilidade, a equipe de Ronald Koeman recuperou a boa forma com uma goleada sobre Malta. Do outro lado, a Finlândia encara o jogo como uma final, pois só a vitória a mantém na disputa. No entanto, a missão é extremamente difícil, já que os finlandeses possuem um histórico de cinco derrotas consecutivas em eliminatórias contra a Holanda neste século.

Futebol internacional: a Holanda enfrenta a Finlândia pelas Eliminatórias (Foto: X / Federação da Holanda)

Croácia x Gibraltar

A Croácia, liderada por Zlatko Dalić, entra em campo como favorita absoluta, ostentando um ataque poderoso que marcou 17 gols nos primeiros jogos do grupo e uma defesa que não sofre gols há três partidas. O adversário, Gibraltar, vive uma fase terrível, com uma longa sequência de derrotas e na lanterna do grupo, sem nenhum ponto somado. Após uma goleada de 7 a 0 no primeiro confronto entre as duas equipes, a expectativa é de mais uma vitória dominante para os croatas em casa.

