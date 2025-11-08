O fim de semana promete grandes emoções no futebol internacional com jogos imperdíveis entre seleções para os fãs do esporte. O Lance! selecionou cinco partidas de destaque para você acompanhar entre sábado (8) e domingo (9). Então, já anota na agenda e não perca!

📅 Cinco jogos do futebol internacional para assistir no fim de semana

Tottenham x Manchester United

Tottenham e Manchester United terão os caminhos cruzados pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (8), às 09h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres (ING).

O Tottenham, que vinha de sequência difícil na temporada, teve um respiro após golear o Copenhagen por 4 a 0, pela quarta rodada da Champions League. Na Premier League, os Spurs ocupam a sexta colocação, com 17 pontos, e vêm de derrota para o Chelsea na rodada anterior.

Após três vitórias seguidas, o Manchester United empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, e ocupam a oitava posição do Campeonato Inglês. Sem competição continental, Rubem Amorim teve uma semana livre para preparar o time para o duelo em Londres.

Richarlison x Casemiro na decisão da Liga Europa entre Tottenham e Manchester United (Foto: Josep LAGO / AFP)

Rayo Vallecano x Real Madrid

Rayo Vallecano e Real Madrid entram em campo neste domingo (9), às 12h15 (de Brasília). As equipes se enfrentam no Estádio de Vallecas, pela 12ª rodada de La Liga.

O Rayo Vallecano está em momento de oscilação em 2025/26. A equipe ocupa a 10ª colocação do Campeonato Espanhol, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas. Porém, na Conference League, o time vem em boa fase, com a sexta posição e vitória por 3 a 2 sobre o Lech Poznan.

Apesar de vir de derrota por 1 a 0 para o Liverpool, pela Champions League, o Real Madrid atravessa uma fase espetacular, com 13 vitórias em 15 jogos na temporada. A equipe lidera La Liga, embalada por vitórias no "El Clasico" contra o Barcelona e uma goleada sobre o Valencia. Na Liga dos Campeões, o time merengue venceu três de quatro partidas.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Rayo Vallecano (Foto: Pierre Philippe Marcou/AFP)

Manchester City x Liverpool

Maior confronto do fim de semana, Manchester City e Liverpool se enfrentam neste domingo (9), às 13h30 (de Brasília), em jogo válido pela 11ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester.

O Manchester City é o vice-líder da Premier League, e precisa vencer a partida para alcançar o líder Arsenal e buscar o título da competição. Além disso, o duelo marca o 1000º jogo de Pep Guardiola em sua carreira como treinador profissional.

Embalados no início da temporada, o Liverpool atravessou uma má fase durante um período, mas afastou a crise ao vencero Aston Villa, na Premier League, e o Real Madrid, na Champions. Até o momento, o Liverpool é o terceiro colocado do Campeonato Inglês e, caso vença o jogo, ultrapassa a equipe na tabela e se torna o segundo da competição.

Jogadores do Liverpool comemoram gol contra o Manchester City, fora de casa, pela 26ª rodada da Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Inter de Milão x Lazio

Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo (9), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto será disputado no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA), às 17h (de Brasília).

Vice-campeã do Campeonato Italiano na última temporada, a Inter de Milão chega para o confronto na segunda colocação, com 21 pontos, um a menos que o líder Napoli. Na rodada anterior, a equipe perdeu em confronto direto com o primeiro lugar, por 3 a 1, mas goleou o Union Saint-Gilloise, por 4 a 0, pela Champions League.

A Lazio, por outro lado, ocupa a oitava posição da Série A. O clube terá um desafio difícil no duelo contra a Inter e vem de vitória sobre o Cagliari, por 2 a 0, e tem quatro vitórias, três empates e três derrotas. O triunfo mais marcante da equipe de Sarri foi sobre a Juventus.

Jogadores da Inter comemoram gol sobre a Lazio na Supercopa da Itália (Foto: Divulgação/Inter)

Lyon x PSG

Lyon e PSG se enfrentam neste domingo (9), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O confronto será disputado no Groupama Stadium,, em Lyon (FRA), às 16h45 (de Brasília).

Em casa, o Lyon deve buscar pressionar cedo e impedir que a superioridade técnica dos parisienses se transforme em controle total da partida. No Campeonato Francês, o clube ocupa a sexta posição, com 20 pontos, quatro a menos que o líder.

Apesar de ter vencido apenas dois dos últimos cinco jogos na Ligue 1, o PSG lidera a competição e tem diversas baixas no time titular, com destaque para Nuno Mendes e Ousmane Dembélé. No meio de semana, o Paris foi derrotado pelo Bayern de Munique, por 2 a 1, pela Champions League.

Lucas Beraldo comemora gol marcado pelo PSG contra o Lyon (Foto: Guillaume BAPTISTE / AFP)

