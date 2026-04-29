Chances desperdiçadas pelo Palmeiras repercutem: 'Não pode'

O Palmeiras visitou o Cerro Porteño, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Abel Ferreira, que saíram na frente no placar, acabaram empatando o jogo em 1 a 1, mas no último lance, Murillo subiu sozinho para cabecear e mandou em cima do goleiro da equipe Paraguaia. Na primeira etapa, Allan havia perdido um gol sem goleiro.

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➡️ Veja gols em Cerro Porteño x Palmeiras: Verdão sai na frente mas leva golaço de empate

Veja como os torcedores reagiram:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Domínio do Palmeiras na primeira etapa

O Palmeiras foi dono da posse de bola e dominou o Cerro Porteño mesmo atuando como visitante. A equipe empilhou chances de gols, a principal delas com Allan, e chegou ao primeiro gol logo na sequência.

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O camisa 40 recebeu ótimo lançamento, driblou o defensor adversário e tabelou com Marlon Freitas. O volante serviu Jhon Arias, que empurrou sem dificuldade para o fundo das redes. Os mandantes pouco ameaçaram o Verdão e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel nos 45 minutos iniciais.

Queda de rendimento e empate

O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro Porteño ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.