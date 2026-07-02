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Dois grupos da Copa do Mundo já não contam com representantes

Eliminações na segunda fase encerram a participação das oito seleções dos Grupos E e F

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 10:52
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Jogadores da Alemanha se lamentam após derrota nos pênaltis para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026
Jogadores da Alemanha se lamentam após derrota nos pênaltis para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Odd Andersen / AFP)

Os Grupos E e F são os primeiros a ficarem sem representantes na Copa do Mundo de 2026. Com os resultados da segunda fase, nenhuma das oito seleções que integravam as duas chaves segue viva na disputa pelo título. O cenário foi consolidado após as eliminações de Alemanha, Holanda, Japão, Equador, Costa do Marfim e Suécia, que se juntaram às equipes eliminadas ainda na fase de grupos e encerraram por completo a participação dos dois grupos no Mundial.

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    A situação chama atenção porque ambas as chaves chegaram ao mata-mata com representantes importantes. O Grupo E contava com a tradicional Alemanha, além de Equador e Costa do Marfim, enquanto o Grupo F reuniu seleções como Holanda, Japão e Suécia, equipes que frequentemente alcançam as fases decisivas de Copas do Mundo. Apesar disso, nenhuma delas conseguiu sobreviver aos primeiros confrontos eliminatórios.

    Grupo E se despede da competição

    No Grupo E, Curaçao foi a primeira seleção eliminada, ainda na fase de grupos. Já na segunda fase, a Alemanha caiu nos pênaltis diante do Paraguai após empate no tempo regulamentar. A Costa do Marfim foi superada pela Noruega por 2 a 1, enquanto o Equador foi derrotado por 2 a 0 pelo México, um dos países-sede do torneio.

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    • Com esses resultados, a chave encerrou sua participação de forma precoce, sem conseguir colocar qualquer representante nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026
    Joshua Kimmich esconde o rosto com a camisa em decepção após eliminação da Alemanha para o Paraguai na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

    Grupo F também fica sem equipes

    O Grupo F teve destino semelhante. A Tunísia não avançou na fase de grupos e viu Holanda, Japão e Suécia carregarem as esperanças da chave no mata-mata. No entanto, os três acabaram eliminados logo na segunda fase.

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    A Holanda foi derrotada pelo Marrocos na disputa por pênaltis, o Japão sofreu a virada para o Brasil por 2 a 1 e a Suécia acabou goleada por 3 a 0 pela França. Com isso, todas as seleções do grupo deram adeus ao Mundial antes mesmo do encerramento da segunda fase.

    Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo
    Brasil x Japão em confronto da segunda fase da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Grupos com representantes na Copa do Mundo

    1. Grupo A - México
    2. Grupo B - Suíça* e Canadá
    3. Grupo C - Brasil e Marrocos
    4. Grupo D - Estados Unidos, Austrália* e Paraguai
    5. Grupo G - Bélgica e Egito*
    6. Grupo H - Espanha* e Cabo Verde*
    7. Grupo I - França e Noruega
    8. Grupo J - Argentina*, Áustria* e Argélia*
    9. Grupo K - Colômbia* e Portugal*
    10. Grupo L - Inglaterra, Croácia* e Gana*

    * Times que ainda não jogaram a segunda fase da Copa do Mundo

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