Dois grupos da Copa do Mundo já não contam com representantes
Eliminações na segunda fase encerram a participação das oito seleções dos Grupos E e F
Os Grupos E e F são os primeiros a ficarem sem representantes na Copa do Mundo de 2026. Com os resultados da segunda fase, nenhuma das oito seleções que integravam as duas chaves segue viva na disputa pelo título. O cenário foi consolidado após as eliminações de Alemanha, Holanda, Japão, Equador, Costa do Marfim e Suécia, que se juntaram às equipes eliminadas ainda na fase de grupos e encerraram por completo a participação dos dois grupos no Mundial.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A situação chama atenção porque ambas as chaves chegaram ao mata-mata com representantes importantes. O Grupo E contava com a tradicional Alemanha, além de Equador e Costa do Marfim, enquanto o Grupo F reuniu seleções como Holanda, Japão e Suécia, equipes que frequentemente alcançam as fases decisivas de Copas do Mundo. Apesar disso, nenhuma delas conseguiu sobreviver aos primeiros confrontos eliminatórios.
Grupo E se despede da competição
No Grupo E, Curaçao foi a primeira seleção eliminada, ainda na fase de grupos. Já na segunda fase, a Alemanha caiu nos pênaltis diante do Paraguai após empate no tempo regulamentar. A Costa do Marfim foi superada pela Noruega por 2 a 1, enquanto o Equador foi derrotado por 2 a 0 pelo México, um dos países-sede do torneio.
Com esses resultados, a chave encerrou sua participação de forma precoce, sem conseguir colocar qualquer representante nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Grupo F também fica sem equipes
O Grupo F teve destino semelhante. A Tunísia não avançou na fase de grupos e viu Holanda, Japão e Suécia carregarem as esperanças da chave no mata-mata. No entanto, os três acabaram eliminados logo na segunda fase.
A Holanda foi derrotada pelo Marrocos na disputa por pênaltis, o Japão sofreu a virada para o Brasil por 2 a 1 e a Suécia acabou goleada por 3 a 0 pela França. Com isso, todas as seleções do grupo deram adeus ao Mundial antes mesmo do encerramento da segunda fase.
Grupos com representantes na Copa do Mundo
- Grupo A - México
- Grupo B - Suíça* e Canadá
- Grupo C - Brasil e Marrocos
- Grupo D - Estados Unidos, Austrália* e Paraguai
- Grupo G - Bélgica e Egito*
- Grupo H - Espanha* e Cabo Verde*
- Grupo I - França e Noruega
- Grupo J - Argentina*, Áustria* e Argélia*
- Grupo K - Colômbia* e Portugal*
- Grupo L - Inglaterra, Croácia* e Gana*
* Times que ainda não jogaram a segunda fase da Copa do Mundo
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Imprensa inglesa aponta pausa para hidratação como trunfo da Inglaterra em virada na CopaHá 46 minutos
Copa do Mundo 2026
Veteranos e promessas lideram Suíça e Argélia em duelo inédito na Copa: veja curiosidadesHá 54 minutos
Copa do Mundo 2026
Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (02/07)?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na CopaHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
'Maldição dos 86 minutos'? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na CopaHá 1 hora
Mais LANCE!