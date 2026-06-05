Casagrande aprova entrada dura de Casemiro em Endrick: 'Isso mostra'

Nos últimos dias, uma entrada forte de Casemiro em Endrick no treino da Seleção Brasileira chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Casagrande, comentarista e ex-jogador, aprovou a atitude e vontade do capitão do time comandado por Carlo Ancelotti.

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— O Endrick faz o giro, o Casemiro estica a perna porque a bola está lá na frente. Ele não entrou no Endrick, ele esticou para pegar a bola. E tem que ser assim: treino de Seleção Brasileira, treino de campeonato, tem que ser pegado, intenso. O jogo não vai ser tranquilo, então o treino tem que ser assim. Isso mostra que os jogadores estão ligados no treino - declarou Casagrande no 'UOL'.

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O lance duro de Casemiro em Endrick aconteceu em treino depois da vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá por 6 a 1. Neste sábado (6), o Brasil volta a campo para enfrentar o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

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Veja a jogada de Casemiro e Endrick

Treino pegado da Seleção Brasileira. Endrick x Casemiro.



🎥 @CanalGOATBR pic.twitter.com/jTwd065RWs — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 3, 2026

Brasil x Egito: Rayan e Léo Pereira são testados por Ancelotti

Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira (4) mais uma atividade no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, dando sequência à preparação para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do trabalho comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, período em que foi possível acompanhar o aquecimento dos jogadores e uma atividade técnica e tática organizada pelo treinador italiano.

Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)

A equipe identificada com coletes amarelos foi formada por Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr, Igor Thiago e Rayan.

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