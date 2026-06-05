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Casagrande aprova entrada dura de Casemiro em Endrick: 'Isso mostra'

Jogada no treino da Seleção Brasileira repercutiu nas redes sociais

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
10:47
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Casagrande desabafa sobre Memphis Depay, do Corinthians (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraCasagrande falou sobre entrada de Endrick e Casemiro (Foto: Reprodução Band)
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Nos últimos dias, uma entrada forte de Casemiro em Endrick no treino da Seleção Brasileira chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. Casagrande, comentarista e ex-jogador, aprovou a atitude e vontade do capitão do time comandado por Carlo Ancelotti.

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— O Endrick faz o giro, o Casemiro estica a perna porque a bola está lá na frente. Ele não entrou no Endrick, ele esticou para pegar a bola. E tem que ser assim: treino de Seleção Brasileira, treino de campeonato, tem que ser pegado, intenso. O jogo não vai ser tranquilo, então o treino tem que ser assim. Isso mostra que os jogadores estão ligados no treino - declarou Casagrande no 'UOL'.

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O lance duro de Casemiro em Endrick aconteceu em treino depois da vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá por 6 a 1. Neste sábado (6), o Brasil volta a campo para enfrentar o Egito, em Cleveland, nos Estados Unidos.

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Veja a jogada de Casemiro e Endrick

Brasil x Egito: Rayan e Léo Pereira são testados por Ancelotti

 Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira (4) mais uma atividade no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, dando sequência à preparação para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do trabalho comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, período em que foi possível acompanhar o aquecimento dos jogadores e uma atividade técnica e tática organizada pelo treinador italiano.

Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)

A equipe identificada com coletes amarelos foi formada por Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr, Igor Thiago e Rayan. 

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