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Dê suas notas: Uruguai perde para Espanha e está eliminado da Copa do Mundo

Uruguaios tentaram igualar placar, mas não conseguiram e perderam vaga para Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 23:33
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Jogadores da Espanha e Uruguai brigando pela bola
Uruguai e Espanha pela Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

A Espanha começou na frente do Uruguai com gol de Álex Baena, no final do primeiro tempo, com um frango do goleiro Muslera, que chegou até mesmo a ser substituído no intervalo pelo técnico Marcelo Bielsa. Na segunda etapa, a Celeste tentou muito chegar ao empate para ter ao menos chance de se classificar entre as oito melhores terceiras, mas não conseguiu, e o confronto desta sexta-feira (26) marcou a despedida dos uruguaios na Copa do Mundo 2026.

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    Muslera cobra tiro de meta na partida entre Uruguai e Espanha
    Muslera cobra tiro de meta na partida entre Uruguai e Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    A partida foi marcada pela polêmica falha do goleiro Muslera que, aos 40 anos, disputou a sua quinta Copa do Mundo. Rochet, do Internacional, entrou no lugar do arqueiro. Com Nico De La Cruz substituindo o meia Ugarte, que saiu lesionado, e com Canobbio e Varela em campo, os jogadores que atuam no futebol brasileiro pressionaram muito a Espanha visando o empate. Mesmo com muitas chegadas ao ataque, a Celeste não conseguiu igualar o marcador.

    Não há chances de classificação como terceiro colocado para o Uruguai, já que a equipe somou apenas dois pontos nos três jogos disputados, quantidade insuficiente para figurar entre as três primeiras colocadas. Já a Espanha se classificou em primeiro e avança com tranquilidade para a próxima fase, quando enfrentará o 2º colocado do grupo J, atualmente ocupado pela Áustria.

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    Além da Espanha, a seleção de Cabo Verde foi a grande surpresa no grupo e se classificou em segundo, com três pontos, após empatar em 0 a 0 com a Arábia Saudita. A 'zebra' da Copa deve enfrentar a favorita Argentina na próxima fase.

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