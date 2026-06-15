Bruna Biancardi anuncia gravidez com Neymar; veja É o terceiro filho do casal

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (15) ao anunciar que está grávida de mais um filho de Neymar. A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, no qual o casal também revelou o sexo do bebê.

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De acordo com a influenciadora, o novo integrante da família será uma menina. A gestação marca a chegada do terceiro filho do casal, que já viveu períodos de idas e vindas ao longo do relacionamento e segue entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

No vídeo, Bruna aparece ao lado do atacante da Seleção Brasileira em um momento de celebração familiar. A revelação rapidamente repercutiu entre fãs e amigos do casal, que lotaram as redes sociais com mensagens de carinho e felicitações.

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Bruna Biancardi ao lado do Neymar e filhos durante o anúncio da gravidez. (Foto: Reprodução)

Neymar vai jogar contra o Haiti?

A realização de novos exames durante o processo de recuperação é considerada uma prática comum tanto em clubes quanto em seleções. O objetivo é monitorar a evolução da cicatrização da lesão e garantir que cada etapa do retorno às atividades seja cumprida sem riscos de uma recaída.

A CBF não divulgou oficialmente o resultado da ressonância. No entanto, o Lance! apurou que o exame apresentou um cenário positivo e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção Brasileira desde o diagnóstico da contusão, no dia 27 de maio. A avaliação reforçou a confiança da comissão técnica de que o camisa 10 poderá iniciar uma nova fase do tratamento nos próximos dias.

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Nos bastidores, a expectativa era grande para que Neymar aparecesse no gramado já nesta segunda-feira (15). A movimentação do jogador vinha sendo acompanhada de perto pelos jornalistas desde a estreia da Seleção na Copa do Mundo. Contudo, a tendência é que o retorno aos trabalhos em campo aconteça ao longo desta semana, respeitando o cronograma previamente estabelecido.

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Apesar da evolução considerada satisfatória, a ausência de atividades com bola neste início de semana praticamente elimina qualquer possibilidade de o atacante ser relacionado por Carlo Ancelotti para o compromisso da próxima sexta-feira (19), diante do Haiti, na Filadélfia. A comissão técnica trabalha com cautela e não pretende acelerar o processo de recuperação de uma de suas principais estrelas.

Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Enquanto Neymar segue fora das atividades com bola, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Haiti na próxima sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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