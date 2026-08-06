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Em meio à renovação, Memphis acompanha Corinthians x Inter na Neo Química Arena

Camisa 10 ainda não assinou renovação contratual

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/08/2026 20:44
Atualizado há 2 minutos
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Memphis Depay está na Neo Química Arena para acompanhar jogo do Corinthians
Memphis Depay na Neo Química Arena (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

O meia-atacante Memphis Depay esteve na Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Internacional, nesta quinta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador negocia a renovação de contrato com o clube paulista.

Memphis chegou ao Brasil na terça-feira (4) para dar sequência às negociações com o Corinthians. Até o momento, o holandês realizou uma bateria de exames, mas ainda não assinou a renovação contratual, já que as partes seguem ajustando os últimos detalhes do novo vínculo.

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No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

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Corinthians x Internacional na Neo Química Arena pela Copa do Brasil
Corinthians x Internacional na Neo Química Arena pela Copa do Brasil (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Renovação de contrato com Memphis

A possível assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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