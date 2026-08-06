Em meio à renovação, Memphis acompanha Corinthians x Inter na Neo Química Arena
Camisa 10 ainda não assinou renovação contratual
O meia-atacante Memphis Depay esteve na Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Corinthians e Internacional, nesta quinta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador negocia a renovação de contrato com o clube paulista.
Memphis chegou ao Brasil na terça-feira (4) para dar sequência às negociações com o Corinthians. Até o momento, o holandês realizou uma bateria de exames, mas ainda não assinou a renovação contratual, já que as partes seguem ajustando os últimos detalhes do novo vínculo.
No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Renovação de contrato com Memphis
A possível assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.
Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.
Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.
A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Futebol Nacional
Dê suas notas: avalie os jogadores em Corinthians x Internacional, na Copa do BrasilHá 47 minutos
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após queda para o InternacionalHá 56 minutos
Futebol Nacional
Corinthians vence, mas é eliminado pelo Internacional na Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Corinthians x Internacional: decisão da arbitragem irrita torcidaHá 1 hora
Corinthians
Veja os três gols de Corinthians x Internacional pela Copa do BrasilHá 2 horas
Corinthians
Com surpresa, Corinthians está escalado para enfrentar o InternacionalHá 4 horas
Mais LANCE!