Santos falha duas vezes em Vitória x Athletico-PR: 'Inacreditável' Leão da Barra avançou às quartas da Copa do Brasil

O Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 4 a 0, nesta quinta-feira (6), no Barradão. Dois dos gols da equipe baiana contaram com falhas do goleiro Santos, que virou alvo de críticas nas redes sociais.

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No primeiro gol, marcado por Renê, o jogador aproveitou a bola rebatida por Santos para empurrar para o gol. No terceiro, também anotado pelo atacante, o goleiro errou o tempo da bola, que sobrou para o centroavante. O segundo gol foi marcado por Erick.

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Veja os comentários em Vitória x Athletico-PR:

Renê Sousa. Com direito a falha do goleiro Santos



Vitória sonhando com a classificação. pic.twitter.com/QxHlHafXK9 — leo (@leoczb) August 6, 2026

Meu pai amado… que q o goleiro Santos aprontou aqui



Mais uma falha pro goleiro do Athletico contra o Vitória pic.twitter.com/jCYPaPcgAL — BMAIS (@falabmais) August 7, 2026

Falha RIDÍCULA do Santos!



Não foi falta!



Aliás, foi!



Falta de qualidade do nosso goleiro!



Inacreditável. pic.twitter.com/xp5a1TIXlF — João Paulo Cappellanes (@capelareal) August 7, 2026

Santos deu rebote e Renê marcou! Vitória 1x0 Athletico!



Vitória 1x2 Athletico no agregado.



🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/tKL2b3Fw9n — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 6, 2026

O gol da virada do Vitória!



Renê Santos! O segundo dele na partida!



olha o goleiro Santos na jogada... segundo frango dele hojepic.twitter.com/jeEDgd7Jxo — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 7, 2026

Classificados da Copa do Brasil

Na partida de ida, o Athletico Paranaense havia vencido por 2 a 0. Com os 3 a 0, o Vitória se classificou no placar agregado. Além do Leão da Barra, também estão garantidos nas quartas de final: Internacional, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Atlético-MG. O sorteio dos duelos da próxima fase acontece na terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Vitória venceu o Athletico Paranaense por 3 a 0 na Copa do Brasil (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

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