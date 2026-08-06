Santos falha duas vezes em Vitória x Athletico-PR: 'Inacreditável'
Leão da Barra avançou às quartas da Copa do Brasil
O Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 4 a 0, nesta quinta-feira (6), no Barradão. Dois dos gols da equipe baiana contaram com falhas do goleiro Santos, que virou alvo de críticas nas redes sociais.
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No primeiro gol, marcado por Renê, o jogador aproveitou a bola rebatida por Santos para empurrar para o gol. No terceiro, também anotado pelo atacante, o goleiro errou o tempo da bola, que sobrou para o centroavante. O segundo gol foi marcado por Erick.
Veja os comentários em Vitória x Athletico-PR:
Renê Sousa. Com direito a falha do goleiro Santos— leo (@leoczb) August 6, 2026
Vitória sonhando com a classificação. pic.twitter.com/QxHlHafXK9
Meu pai amado… que q o goleiro Santos aprontou aqui— BMAIS (@falabmais) August 7, 2026
Mais uma falha pro goleiro do Athletico contra o Vitória pic.twitter.com/jCYPaPcgAL
Falha RIDÍCULA do Santos!— João Paulo Cappellanes (@capelareal) August 7, 2026
Não foi falta!
Aliás, foi!
Falta de qualidade do nosso goleiro!
Inacreditável. pic.twitter.com/xp5a1TIXlF
Santos deu rebote e Renê marcou! Vitória 1x0 Athletico!— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 6, 2026
Vitória 1x2 Athletico no agregado.
🎥 @sportv | @geglobo pic.twitter.com/tKL2b3Fw9n
O gol da virada do Vitória!— Central do Braga (@CentralDoBrega) August 7, 2026
Renê Santos! O segundo dele na partida!
olha o goleiro Santos na jogada... segundo frango dele hojepic.twitter.com/jeEDgd7Jxo
Classificados da Copa do Brasil
Na partida de ida, o Athletico Paranaense havia vencido por 2 a 0. Com os 3 a 0, o Vitória se classificou no placar agregado. Além do Leão da Barra, também estão garantidos nas quartas de final: Internacional, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Atlético-MG. O sorteio dos duelos da próxima fase acontece na terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
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