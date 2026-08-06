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Santos falha duas vezes em Vitória x Athletico-PR: 'Inacreditável'

Leão da Barra avançou às quartas da Copa do Brasil

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 22:02
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Goleiro Santos
Goleiro Santos falhou em Vitória x Athletico Paranaense (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

O Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Athletico-PR por 4 a 0, nesta quinta-feira (6), no Barradão. Dois dos gols da equipe baiana contaram com falhas do goleiro Santos, que virou alvo de críticas nas redes sociais.

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No primeiro gol, marcado por Renê, o jogador aproveitou a bola rebatida por Santos para empurrar para o gol. No terceiro, também anotado pelo atacante, o goleiro errou o tempo da bola, que sobrou para o centroavante. O segundo gol foi marcado por Erick.

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Veja os comentários em Vitória x Athletico-PR:

Classificados da Copa do Brasil

Na partida de ida, o Athletico Paranaense havia vencido por 2 a 0. Com os 3 a 0, o Vitória se classificou no placar agregado. Além do Leão da Barra, também estão garantidos nas quartas de final: Internacional, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Atlético-MG. O sorteio dos duelos da próxima fase acontece na terça-feira (11), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Athletico pela Copa do Brasil
Vitória venceu o Athletico Paranaense por 3 a 0 na Copa do Brasil (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

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