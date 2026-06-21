Dupla de ataque da França chega ao treino em 'carona inusitada' e viraliza na web
Olise e Cherki chamaram a atenção nas redes sociais ao chegarem no treinamento da seleção; veja o vídeo
De olho na partida contra o Iraque, nesta segunda-feira (22), a seleção da França finalizou neste sábado as atividades para o duelo pela segunda rodada do Grupo I. Mas uma situação inusitada chamou a atenção da web envolvendo os atacantes Olise e Cherki, que chegaram de carona num carro de jardinagem no treinamento da equipe.
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Imagens que viralizaram nas redes sociais publicadas pelo perfil oficial da seleção francesa mostram o atacante Olise, do Bayern de Munique, pilotando um carro usado pela equipe de jardinagem do centro de treinamento, enquanto Ryan Cherki, do Manchester City, aparece no banco de carona e buzinando enquanto passa em frente às câmeras.
Para o duelo da segunda rodada, há a expectativa de mudanças no time titular do técnico Didier Deschamps, que pode dar minutagem a Cherki, que foi reserva diante de Senegal e entrou nos últimos três minutos da vitória por 3 a 1. Por outro lado, Olise, que foi o melhor em campo no confronto, pode iniciar do banco de reservas ou ser substituído para ganhar um tempo de descanso antes da rodada final do grupo.
Outros nomes, como Bradley Barcola, Lucas Digne e Manu Koné devem ter minutagem como titulares diante do Iraque. Deschamps projeta uma mudança na equipe diante de um adversário mais frágil e por ter feito apenas duas alterações na partida de estreia, ambas na reta final do segundo tempo.
A França busca uma goleada para aumentar o saldo de gols e tentar chegar na última rodada na liderança do Grupo I. Após o primeiro jogo, a Noruega lidera porque goleou o próprio Iraque por 4 a 1, um gol a mais de saldo em comparação aos franceses. Na última rodada, as equipes europeias se enfrentam no duelo que pode definir a primeira posição da chave.
Quelques minutes avant l'entraînement… 😂 pic.twitter.com/4dkwIDHgSh— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2026
A partida também ganha relevância pela possibilidade de Kylian Mbappé tomar o líder do ranking de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid marcou duas vezes contra Senegal, chegou aos 14 gols e está atrás de Lionel Messi, que fez um hat-trick no jogo entre Argentina e Argélia e soma 16 bolas na rede.
França e Iraque se enfrentam a partir das 18h desta segunda-feira, no Licoln Financial Field, na Filadélfia. Às 21h, o outro jogo do grupo, entre Noruega e Senegal, acontece em Nova Jersey, em Nova Iorque, no MetLife Stadium.
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