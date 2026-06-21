Dupla de ataque da França chega ao treino em 'carona inusitada' e viraliza na web Olise e Cherki chamaram a atenção nas redes sociais ao chegarem no treinamento da seleção; veja o vídeo

De olho na partida contra o Iraque, nesta segunda-feira (22), a seleção da França finalizou neste sábado as atividades para o duelo pela segunda rodada do Grupo I. Mas uma situação inusitada chamou a atenção da web envolvendo os atacantes Olise e Cherki, que chegaram de carona num carro de jardinagem no treinamento da equipe.

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Imagens que viralizaram nas redes sociais publicadas pelo perfil oficial da seleção francesa mostram o atacante Olise, do Bayern de Munique, pilotando um carro usado pela equipe de jardinagem do centro de treinamento, enquanto Ryan Cherki, do Manchester City, aparece no banco de carona e buzinando enquanto passa em frente às câmeras.

Para o duelo da segunda rodada, há a expectativa de mudanças no time titular do técnico Didier Deschamps, que pode dar minutagem a Cherki, que foi reserva diante de Senegal e entrou nos últimos três minutos da vitória por 3 a 1. Por outro lado, Olise, que foi o melhor em campo no confronto, pode iniciar do banco de reservas ou ser substituído para ganhar um tempo de descanso antes da rodada final do grupo.

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Outros nomes, como Bradley Barcola, Lucas Digne e Manu Koné devem ter minutagem como titulares diante do Iraque. Deschamps projeta uma mudança na equipe diante de um adversário mais frágil e por ter feito apenas duas alterações na partida de estreia, ambas na reta final do segundo tempo.

A França busca uma goleada para aumentar o saldo de gols e tentar chegar na última rodada na liderança do Grupo I. Após o primeiro jogo, a Noruega lidera porque goleou o próprio Iraque por 4 a 1, um gol a mais de saldo em comparação aos franceses. Na última rodada, as equipes europeias se enfrentam no duelo que pode definir a primeira posição da chave.

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Quelques minutes avant l'entraînement… 😂 pic.twitter.com/4dkwIDHgSh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 20, 2026

A partida também ganha relevância pela possibilidade de Kylian Mbappé tomar o líder do ranking de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid marcou duas vezes contra Senegal, chegou aos 14 gols e está atrás de Lionel Messi, que fez um hat-trick no jogo entre Argentina e Argélia e soma 16 bolas na rede.

França e Iraque se enfrentam a partir das 18h desta segunda-feira, no Licoln Financial Field, na Filadélfia. Às 21h, o outro jogo do grupo, entre Noruega e Senegal, acontece em Nova Jersey, em Nova Iorque, no MetLife Stadium.

Cherki pilota carrinho de golfe em treino da seleção francesa. (Foto: Franck FIFE / AFP)

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