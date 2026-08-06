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Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após queda para o Internacional

Timão venceu, mas não reverteu a desvantagem na Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 22:15
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Fernando Diniz em Corinthians x Internacional
Fernando Diniz em Corinthians x Internacional (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional, na noite desta quinta-feira (6), mesmo depois de vencer o confronto por 2 a 1. Depois da partida, torcedores do Timão criticaram o técnico Fernando Diniz pela queda.

A partida terminou com vitória do clube paulista por 2 a 1, mas, no placar agregado, o time gaúcho levou a melhor por 3 a 2 e garantiu a classificação às quartas de final. Os gols do duelo foram marcados por Gustavo Henrique, Bernabei e Pedro Raul.

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Nas redes sociais, a torcida do Timão não perdoou o técnico Fernando Diniz pela queda do Corinthians para o Internacional. Veja os comentários abaixo:

Jogadores do Internacional comemoram gol marcado contra o Corinthians
Internacional avançou de fase na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Internacional)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional

O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.

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O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.

O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.

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