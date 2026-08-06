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Matheus Cunha vira assunto em Corinthians x Internacional

Duelo valeu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 21:52
Atualizado há 10 horas
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Matheus Cunha no duelo entre Corinthians e Internacional
Matheus Cunha no duelo entre Corinthians e Internacional (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O goleiro Matheus Cunha, recém-contratado pelo Internacional, virou assunto no duelo contra o Corinthians, na noite desta quinta-feira (6). Na Neo Química, o Timão venceu o jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil por 2 a 1, mas acabou eliminado.

No primeiro gol do Timão, Gustavo Henrique cabeceou no meio do gol, mas a bola quicou e enganou o goleiro colorado. No rebote, o próprio zagueiro botou para dentro e abriu o placar em Corinthians x Internacional. No segundo tento, depois de cruzamento de Bidu, o arqueiro não achou a bola e facilitou o gol de Pedro Raul.

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➡️Corinthians x Internacional: decisão da arbitragem irrita torcida

Nas redes sociais, o arqueiro foi muito criticado pelos lances no jogo decisivo da Copa do Brasil. Veja os comentários abaixo:

Gustavo Henrique comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o Internacional pela Copa do Brasil
Gustavo Henrique comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o Internacional pela Copa do Brasil (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Veja lances e comentários

Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional

O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.

O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.

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O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.

➡️Matheus Cunha vira assunto em Corinthians x Internacional

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