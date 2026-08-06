Corinthians x Internacional: decisão da arbitragem irrita torcida
Duelo desta quinta-feira (6) valeu vaga nas quartas da Copa do Brasil
Corinthians x Internacional agitou a noite desta quinta-feira (6) de Copa do Brasil. Na Neo Química Arena, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Gustavo Henrique e Pedro Raul, mas não avançou. Nas redes sociais, torcedores se irritaram com uma decisão da arbitragem.
No lance do gol que abriu o placar em Corinthians x Internacional, a linha de impedimento depois da cobrança de falta de Rodrigo Garro foi traçada usando como referência Gustavo Henrique, que cabeceia. Torcedores do Colorado, porém, alegam que Pedro Raul, possivelmente em posição irregular, participa da jogada.
➡️Veja o gol de Corinthians x Internacional: Gustavo Henrique marca
Nas redes sociais, torcedores do Internacional se irritaram com a jogada. Veja os comentários e o lance polêmico abaixo:
Veja o lance e os comentários
Como foi o jogo entre Corinthians e Internacional
O Corinthians pressionou o Internacional durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar em Corinthians x Internacional.
O Corinthians voltou para o segundo tempo contra o Internacional com a mesma pressão. Já o Colorado passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol.
O lateral Bernabei, aos 13 minutos do segundo tempo, recebeu belo passe do meia Alan Patrick e acertou um foguete no gol de Hugo Souza, empatando a partida. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.
➡️Matheus Cunha vira assunto em Corinthians x Internacional
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