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Alex Escobar passa por cirurgia para retirada de tumor

Apresentador teve que ser afastado da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 20:51
Atualizado há 9 horas
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Alex Escobar sorrindo de camisa preta e terno
Alex Escobar sorrindo de camisa preta e terno (Foto: Reprodução)

O apresentador Alex Escobar passou por cirurgia nesta quinta-feira (6) para retirada de um tumor de aparência benigna no timo. A operação, realizada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi bem-sucedida. Escobar passa bem.

O apresentador tem uma doença autoimune chamada miastenia, que compromete a fala e a mastigação. A cirurgia foi indicada pelos médicos após a identificação do tumor no timo, órgão localizado na altura do peito e responsável pelo treinamento das células de defesa do organismo.

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O diagnóstico teve início depois que Alex Escobar passou mal em 22 de junho, durante sua participação no programa Encontro, quando estava em Nova Jersey. A partir daquele episódio, o apresentador deixou a cobertura da Copa do Mundo e retornou ao Brasil para se dedicar à investigação e ao tratamento.

Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira quando passou mal na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Com a retirada do tumor, a expectativa da equipe médica é que os principais sintomas da miastenia sejam totalmente controlados. O timo tem relação direta com doenças autoimunes desse tipo, e a remoção cirúrgica do órgão é um procedimento indicado em determinados casos da condição.

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Alex Escobar estava de férias, programadas antes mesmo do início da Copa do Mundo. Nas semanas anteriores à cirurgia, o apresentador manteve rotina de exercícios físicos com frequência.

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