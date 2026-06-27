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Wilton Pereira apita Holanda x Marrocos e igualará recorde brasileiro em Copas

Árbitro empata com Carlos Eugênio Simon com sete partidas em Mundiais

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
27/06/2026 15:39
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Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Wilton Pereira Sampaio (Foto: Buda Mendes / AFP)
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Wilton Pereira Sampaio fará sua terceira partida na Copa do Mundo de 2026. O árbitro brasileiro foi escalado pela Fifa para apitar o confronto entre Holanda e Marrocos, na próxima segunda-feira (29) pela segunda fase da competição. Com a nova designação, Wilton alcançará uma marca histórica para a arbitragem brasileira em Mundiais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Wilton Pereira Sampaio fará sua terceira partida na Copa do Mundo de 2026. O árbitro brasileiro foi escalado pela Fifa para apitar o confronto entre Holanda e Marrocos, na próxima segunda-feira (29) pela segunda fase da competição. Com a nova designação, Wilton alcançará uma marca histórica para a arbitragem brasileira em Mundiais.

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    • O árbitro igualará Carlos Eugênio Simon como o brasileiro com mais jogos apitados em Copas do Mundo. Ambos somarão sete partidas. Simon atingiu a marca ao longo de três edições do torneio (2002, 2006 e 2010), enquanto Wilton chega ao feito em apenas sua segunda participação.

    Na Copa do Catar, em 2022, Wilton foi um dos árbitros mais utilizados pela Fifa e apitou quatro partidas. Já no Mundial de 2026, comandou a abertura entre México e África do Sul e também esteve à frente do duelo entre Noruega e Senegal.

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    Além de igualar o recorde de Simon, Wilton Pereira Sampaio já é dono de outra marca histórica da arbitragem brasileira. Em 2022, tornou-se o árbitro do país com mais partidas em uma única edição de Copa do Mundo, ao apitar quatro jogos e igualar o desempenho de José Roberto Wright, que havia alcançado a mesma marca na Copa de 1990.

    🟨 Comissão de arbitragem de Holanda x Marrocos
    Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
    4º árbitro: Cristian Garay (CHI)
    Suplente: Jose Retamal (CHI)

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    Árbitros brasileiros que mais apitaram em Copas do Mundo

    • Carlos Eugênio Simon (2002/2006/2010) — 7 jogos
    • Wilton Pereira Sampaio (2022/2026) — 7 jogos
    • Sandro Meira Ricci (2014/2018) — 6 jogos
    • José Roberto Wright (1990) — 4 jogos
    • Arnaldo Cézar Coelho (1978/1982) — 3 jogos
    • Gilberto de Almeida Rêgo (1930) — 3 jogos
    • Romualdo Arppi Filho (1986) — 3 jogos
    • Armando Marques (1966/1974) — 2 jogos
    • Márcio Rezende de Freitas (1998) — 2 jogos
    • Mário Vianna (1950/1954) — 2 jogos
    • Raphael Claus (2022) — 2 jogos
    • Renato Marsiglia (1994) — 2 jogos
    • Alberto Malcher (1950) — 1 jogo
    • Ayrton Vieira de Moraes (1970) — 1 jogo
    • João Etzel Filho (1962) — 1 jogo
    • Mário Gardelli (1950) — 1 jogo
    Wilton Pereira Sampaio virou alvo de críticas em Noruega x Senegal. (Foto: Folhapress)
    Wilton Pereira Sampaio (Foto: Folhapress)

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