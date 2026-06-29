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Casimiro sugere filmes para Globo exibir durante Holanda x Marrocos

Cazé TV transmite partida com exclusividade

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/06/2026 20:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
Logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV (Foto: Reprodução)

A partida entre Holanda e Marrocos, na fase de 16 avos da Copa do Mundo, será transmitida de forma exclusiva pela Cazé TV. Durante o programa "Roda de Bobo", da emissora, Casimiro e seus colegas de quadro fizeram uma brincadeira sugerindo filmes para que a concorrente Globo passasse durante o jogo.

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    Histórico do confronto

    O histórico do confronto é curto, com apenas três jogos disputados entre as equipes. No retrospecto, são duas vitórias holandesas e uma marroquina, sempre com placares apertados: todos terminaram em 2 x 1, reforçando o equilíbrio entre os lados.

    O duelo mais emblemático ocorreu na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, a Holanda venceu por 2 x 1, com gols de Dennis Bergkamp e Bryan Roy, em partida realizada em 29 de junho, exatamente 32 anos antes do reencontro em Monterrey.

    Em 1999, em amistoso, Marrocos conquistou sua única vitória no histórico ao bater os holandeses por 2 x 1. Já o confronto mais recente aconteceu em 2017 e terminou novamente em 2 x 1 para a Holanda, com participação decisiva de Quincy Promes, autor de um gol e uma assistência.

    Naquele jogo de 2017, Memphis Depay esteve em campo pela seleção holandesa, integrando um elenco que agora volta a cruzar o caminho dos marroquinos em um cenário de Copa do Mundo.

    Memphis olha para frente durante partida da Holanda
    Memphis Depay durante partida com a Holanda na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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    Campanhas de Holanda x Marrocos na Copa do Mundo

    Em toda a fase de grupos, a Holanda somou duas vitórias e um empate, com dez gols marcados e quatro sofridos ao longo da fase de grupos, consolidando a primeira posição da chave. 

    Já Marrocos chega à segunda fase da Copa do Mundo na segunda colocação do seu grupo, após três partidas disputadas. A seleção somou duas vitórias e um empate, alcançando 78% de aproveitamento. No período, marcou seis gols e sofreu três.

    Questionado sobre o favoritismo no confronto, o técnico Ronald Koeman, da Holandaevitou colocar sua equipe como principal candidata para o duelo.

    — Não sei se somos favoritos. Marrocos é um time ofensivo, com muitos nomes técnicos, que jogam entre as linhas de meio e ataque — disse o treinador após a vitória diante da Tunísia.

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