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Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'

Jogador entrou aos 39 minutos do primeiro tempo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, chegando à liderança do Grupo C da Copa do Mundo, com gols marcados pelo Matheus Cunha (2x) e Vini Jr. Com a possível lesão de Raphinha, jogador titular do Carlo Ancelotti, Rayan entrou no lugar do atacante e jogou pela primeira vez em uma partida de Copa do Mundo.

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    Rayan entrou aos 39 minutos da primeira etapa, e aos 44 o jogador leva no fundo - jogada conhecida do atacante, cruza e pede escanteio, mas o árbitro marca tiro de meta. Já no inicio da segunda etapa, o jogador não conseguiu progredir na partida e fez uma atuação abaixo do esperado e torcedores se dividiram em opiniões, com alguns dizendo que o atleta estava tímido, e outros internautas não perdoaram.

    Veja a repercussão:

    Como foi Brasil x Haiti

    Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

    Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)

    Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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