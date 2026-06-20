Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito' Jogador entrou aos 39 minutos do primeiro tempo

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, chegando à liderança do Grupo C da Copa do Mundo, com gols marcados pelo Matheus Cunha (2x) e Vini Jr. Com a possível lesão de Raphinha, jogador titular do Carlo Ancelotti, Rayan entrou no lugar do atacante e jogou pela primeira vez em uma partida de Copa do Mundo.

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Rayan entrou aos 39 minutos da primeira etapa, e aos 44 o jogador leva no fundo - jogada conhecida do atacante, cruza e pede escanteio, mas o árbitro marca tiro de meta. Já no inicio da segunda etapa, o jogador não conseguiu progredir na partida e fez uma atuação abaixo do esperado e torcedores se dividiram em opiniões, com alguns dizendo que o atleta estava tímido, e outros internautas não perdoaram.

Veja a repercussão:

Podia ter saído com duas assistências, mas faz parte. Melhorou com o passar do jogo. — calabreso (@juridicodonene) June 20, 2026

Brasil perdido e sem criar depois das substituições.



Jogadores com medo de aparecer pra jogo, Rayan tendo q buscar a bola na defesa pq o lateral não tá lá 🥰 — Leonardo Jordino (@leojordino) June 20, 2026

É… rayan n jogou bem ne?



raphinha se tiver bem é titular ate jogando mal — leqs (@aleqsanderr) June 20, 2026

Rayan merece a vaga de titular — Jovem negro (@pimentels681) June 20, 2026

raphinha criou umas 3 chances, rayan entrou e foi como se não tivesse entrado — gabriel (@xgdiasz) June 20, 2026

Com todo respeito a raphinha mas espero que a lesão só se cure no final da copa. — Mod Thiago (@ThiaguinhoCdP) June 20, 2026

Como foi Brasil x Haiti

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

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A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)

Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

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Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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