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Neymar faz postagem nas redes sociais durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

Jogador não está com a delegação da Seleção Brasileira

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:28
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Neymar no treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Neymar está em processo de recuperação de lesão (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Durante a partida entre Brasil e Haiti nesta sexta-feira (19) pela Copa do Mundo, Neymar fez uma publicação nas redes sociais acompanhando o jogo da Seleção e torcendo pelos companheiros. O camisa 10 permaneceu em Nova Jersey devido ao processo de recuperação da lesão na panturrilha e não viajou com a delegação para a Filadélfia.

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    Na postagem feita em suas redes sociais, o jogador apareceu deitado com um aparelho de recuperação nas pernas e acompanhando a partida. Na legenda do post, feito no Instagram, Neymar deixou a sua torcida para a Seleção Brasileira contra o Haiti.

    Confira a postagem do jogador:

    Neymar em Nova Jersey e fora de Brasil x Haiti

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

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    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.
    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

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    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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