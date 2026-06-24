Noruega x França Palpite – Análise e odds (26/06)

Confira os palpites e informações de Noruega x França pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da França – 1.61 na Br4Bet Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1.70 na BetMGM Aposta de valor: Haaland marcar a qualquer momento – 2.40 na Vbet Placar provável: França 2 x 1 Noruega – 8.00 na Br4Bet

A Copa do Mundo de 2026 chega à rodada decisiva do Grupo I com um confronto que promete ser o mais eletrizante da fase de grupos. Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, com ambas as seleções já classificadas para as oitavas de final, mas com a liderança do grupo em jogo.

Os noruegueses voltaram à Copa após 28 anos de ausência e fizeram bonito nas duas primeiras rodadas, com vitórias por 4 x 1 sobre o Iraque e 3 x 2 sobre Senegal. A França, por sua vez, atropelou seus adversários com triunfos por 3 x 1 sobre Senegal e 3 x 0 diante do Iraque. As duas seleções somam seis pontos, mas os franceses lideram pelo saldo de gols: +5 contra +4 dos nórdicos.

O duelo coloca frente a frente as duas maiores estrelas do torneio até aqui: Erling Haaland e Kylian Mbappé, ambos com quatro gols marcados na fase de grupos. Confira a análise completa, escalações e também outras dicas de aposta para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para Noruega x França pela fase de grupos da Copa do Mundo

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Análise da partida - Erling Haaland e Kylian Mbappé: duelo de gigantes

A Noruega vive um momento histórico. A campanha perfeita nas eliminatórias europeias, com oito vitórias em oito jogos, 37 gols marcados e apenas cinco sofridos, deixando a Itália para trás, transformou expectativa em ambição real.

Erling Haaland é o centro de tudo. O atacante do Manchester City marcou quatro gols nos dois primeiros jogos e se tornou apenas o segundo jogador nos últimos 50 anos a marcar duas vezes em cada uma de suas duas primeiras partidas em Copas do Mundo, igualando Harry Kane em 2018.

Martin Ødegaard é o outro pilar da geração norueguesa. O capitão do Arsenal, que acabou de conquistar o título da Premier League, opera como regista avançado e foi o responsável pelas assistências decisivas nas vitórias sobre Iraque e Senegal.

A equipe de Ståle Solbakken joga um 4-3-3 agressivo, com pressão alta e transições rápidas direcionadas a Haaland. A intensidade física e a presença aérea do elenco deram conta do Iraque e de Senegal, mas a França representa um teste de outra magnitude.

Do lado francês, Didier Deschamps conduz sua seleção pela última vez em uma Copa do Mundo. O técnico, campeão mundial como jogador em 1998 e como treinador em 2018, já confirmou que deixará o cargo após o torneio, o que adiciona peso emocional a cada partida.

A França chegou aos Estados Unidos com o elenco mais profundo do torneio. Kylian Mbappé se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa ao marcar dois gols contra Senegal na estreia, superando Olivier Giroud. Contra o Iraque, em seu centésimo jogo pelos Bleus, ampliou o recorde para 60 gols.

O apoio ofensivo vem de Ousmane Dembélé, atual vencedor do prêmio The Best, que finalmente marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo contra o Iraque. Bradley Barcola e Michael Olise completam um setor ofensivo que pode ser o mais talentoso do torneio.

Defensivamente, a dupla William Saliba e Dayot Upamecano tem sido sólida, e N'Golo Kanté segue oferecendo proteção implacável no meio-campo. A França sofreu apenas um gol nos dois jogos da fase de grupos.

Tanto Haaland como Mbappé são favoritos para artilheiro dessa edição da Copa do Mundo. Os dois começaram muito bem nos dois primeiros jogos do torneio.

Confrontos diretos entre Noruega e França

Noruega e França se enfrentaram 16 vezes na história, com sete vitórias francesas, cinco norueguesas e quatro empates. O saldo de gols no retrospecto geral está empatado em 22 a 22, o que revela uma rivalidade mais equilibrada do que a diferença de ranking sugere.

O confronto mais recente foi um amistoso em novembro de 2014, quando a França aplicou uma goleada por 4 x 0. Os noruegueses, porém, guardam boas memórias de encontros anteriores, como a vitória por 3 x 2 nas eliminatórias da Euro 2000 e o clássico triunfo por 1 x 0 nas eliminatórias da Copa de 1998.

As duas seleções nunca se enfrentaram em uma Copa do Mundo. A partida de sexta-feira será o primeiro duelo entre noruegueses e franceses na história do torneio, acrescentando um capítulo inédito ao retrospecto.

Notícias de Noruega x França

Noruega: desfalques e dúvidas

A principal preocupação da Noruega é o lateral-direito Julian Ryerson. O defensor do Borussia Dortmund foi substituído já aos 13 minutos do jogo contra Senegal após sentir dores na coxa direita. Relatos indicam que ele já não estava 100% antes da partida, e a tendência é que seja poupado contra a França.

Marcus Holmgren Pedersen, que entrou em seu lugar e abriu o placar contra Senegal, deve ser titular na lateral direita. O restante do elenco norueguês está em boa forma, sem outros problemas físicos reportados.

Haaland segue em grande fase e deve liderar o ataque, com Ødegaard comandando a criação. Antonio Nusa e Andreas Schjelderup são as opções mais prováveis nas pontas, enquanto Alexander Sørloth e Jørgen Strand Larsen ficam como alternativas para o setor ofensivo.

Provável escalação da Noruega (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Østigård e Bjørkan; Berge, Ødegaard e Thorstvedt; Nusa, Haaland e Schjelderup. Técnico: Ståle Solbakken.

França desfalques e dúvidas

A França não terá o treinador Didier Deschamps no comando da seleção. A mãe do treinador faleceu e ele foi liberado para ir para Europa. O auxiliar técnico Guy Stéphan assumirá a equipe no duelo contra a Noruega.

Theo Hernández deve manter a posição na lateral esquerda, setor que tem sido fundamental nas saídas de ataque francesas. Na zaga, a parceria entre Saliba e Upamecano tem funcionado bem, com Ibrahima Konaté como opção de rodízio.

A dúvida principal está nas pontas. Dembélé e Barcola foram titulares nos dois jogos, mas Olise entrou como substituto e deu assistência decisiva contra o Iraque. Désiré Doué também está disponível e pode ganhar minutos.

Provável escalação da França (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Guy Stéphan (auxiliar).

Destaques individuais de Noruega x França

Jogador destaque · Noruega Erling Haaland 27 Gols na Premier League 2025/26 em 35 jogos, artilheiro da competição 4 Gols em dois jogos na Copa do Mundo 2026, empatado na artilharia do torneio 59 Gols em 52 jogos pela seleção norueguesa, maior artilheiro da história do país 150+ Gols pelo Manchester City em todas as competições desde 2022 Jogador destaque · França Kylian Mbappé 43 Gols em todas as competições pelo Real Madrid na temporada 2025/26 4 Gols em dois jogos na Copa do Mundo 2026, empatado na artilharia do torneio 60 Gols pela seleção francesa em 100 jogos, maior artilheiro da história da França 16 Gols em Copas do Mundo na carreira, empatado com Miroslav Klose no segundo lugar histórico

Os técnicos - Solbakken busca feito histórico no comando da Noruega

Ståle Solbakken

O treinador de 58 anos viveu como jogador o último momento de glória da Noruega em Copas, atuando na campanha de 1998 que incluiu a histórica vitória por 2 x 1 sobre o Brasil. Agora como técnico, ele é o responsável por encerrar o jejum de 28 anos e conduzir uma geração talentosa ao palco mundial.

Sua filosofia é direta: pressão alta, intensidade física e transições rápidas alimentadas pelo poder de finalização de Haaland. A campanha perfeita nas eliminatórias, com oito vitórias em oito jogos, validou seu método. Contra a França, Solbakken enfrentará seu maior desafio no torneio.

Guy Stéphan

A decisão do auxiliar Guy Stéphan de comandar a equipe foi do presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo. O assistente técnico está na seleção francesa desde 2012, antes disso passou pelo times Marselha e Besiktas.

Em 2022, o técnico Didier Deschamps também ficou afastado de um jogo por motivos familiares. Na ocasião, a França perdeu para a Dinamarca, e Stéphan liderou o time na beira do gramado.

Análise tática de Noruega x França na Copa do Mundo

Os dois times devem se apresentar no 4-3-3, mas com propostas distintas. A Noruega aposta na pressão alta e na verticalidade para alimentar Haaland. O trio de meio-campo formado por Berge, Ødegaard e Thorstvedt busca dominar a segunda bola e criar linhas de passe diretas para o ataque. A largura fica por conta de Nusa e Schjelderup, que abrem espaço para as infiltrações centrais.

O grande duelo individual será entre Haaland e a dupla Saliba e Upamecano. O norueguês é uma ameaça constante dentro da área, com força física, posicionamento e capacidade aérea que testaram todos os adversários nesta fase de grupos. A forma como a França gerencia os espaços nas costas da zaga quando os laterais avançam pode definir se Solbakken consegue competir pelo resultado.

A França, por sua vez, deve controlar a posse de bola e explorar as transições pelo lado esquerdo, onde Mbappé pode encontrar espaços contra Pedersen, lateral que assumiu a posição após a lesão de Ryerson. O corredor direito também oferece perigo, com Dembélé capaz de criar situações de um contra um. Kanté e Tchouaméni formam uma barreira que dificulta a construção adversária, enquanto Rabiot conecta setores com seus avanços. As bolas paradas podem ser decisivas para ambos os lados, considerando a presença de defensores fortes no jogo aéreo.

Prognóstico de placar exato para Noruega x França

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🎯 Palpite do Lance! França 2 x 1 Noruega - Odd 8.00 na Br4bet A França possui profundidade de elenco e experiência em torneios para controlar o jogo, mas a Noruega de Haaland tem qualidade para marcar contra qualquer defesa. A tendência é de uma vitória francesa apertada, com o duelo Mbappé contra Haaland como pano de fundo. A França marcou seis gols e sofreu apenas um nos dois primeiros jogos da fase de grupos, demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa

nos dois primeiros jogos da fase de grupos, demonstrando equilíbrio entre ataque e defesa Mbappé tem quatro gols no torneio e alcançou 60 gols pela seleção francesa, tornando-se o maior artilheiro da história da França

e alcançou 60 gols pela seleção francesa, tornando-se o maior artilheiro da história da França Haaland marcou em 12 jogos consecutivos pela Noruega e soma quatro gols na Copa, perseguindo a Chuteira de Ouro

pela Noruega e soma quatro gols na Copa, perseguindo a Chuteira de Ouro A Noruega perdeu o lateral Ryerson por lesão e enfrenta seu adversário mais difícil do torneio com uma peça a menos na defesa

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 12h08 (24/06) O Lance recomenda apenas melhores sites de apostas da Copa do Mundo.