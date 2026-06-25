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Neymar lança marca de vinhos e aposta em rótulos da Espanha, França e Chile

Craque brasileiro apresenta a Le Prince, coleção de vinhos que reúne rótulos internacionais de prestígio

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/06/2026 09:52
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Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Neymar durante treino da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
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Neymar lançou a marca de vinhos premium Le Prince. A coleção estreia com seis vinhos de países como Espanha, França e Chile.
A curadoria dos rótulos contou com o brasileiro Dirceu Vianna Junior que tem uma das certificações mais prestigiadas do setor vitivinícola mundial.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante Neymar ampliou sua atuação fora dos gramados e anunciou o lançamento da Le Prince, sua marca de vinhos premium. O projeto reúne tradição, sofisticação e uma seleção internacional de rótulos escolhidos para atender desde consumidores iniciantes até apreciadores experientes do universo do vinho.

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    A estreia da marca acontece com seis vinhos produzidos em países reconhecidos pela excelência vitivinícola, como Espanha, França e Chile. Entre os destaques está o Le Prince by Faustino Crianza 2022, elaborado pela tradicional Bodegas Faustino, uma das principais vinícolas da região espanhola de Rioja.

    A curadoria dos rótulos foi realizada com a participação de Dirceu Vianna Junior, primeiro brasileiro a conquistar o título de Master of Wine, uma das certificações mais prestigiadas do setor vitivinícola mundial.

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    A proposta da Le Prince é democratizar o acesso ao vinho sem abrir mão da qualidade, oferecendo produtos capazes de agradar tanto novos consumidores quanto entusiastas da bebida.

    Segundo os idealizadores do projeto, a seleção foi desenvolvida para representar diferentes estilos e origens, destacando algumas das regiões produtoras mais relevantes do mundo.

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    Parceria com vinícola espanhola tem ligação com trajetória de Neymar

    A escolha da Bodegas Faustino para integrar a coleção também carrega um significado simbólico. Além da tradição de mais de 160 anos da vinícola espanhola, a parceria remete ao período em que Neymar atuou pelo Barcelona, um dos momentos mais marcantes de sua carreira internacional.

    Localizada em Oyón, na região de Rioja Alavesa, a Bodegas Faustino é considerada uma das principais referências do vinho espanhol e conquistou reconhecimento global por unir tradição, inovação e excelência na produção de vinhos.

    A marca integra o grupo Familia Martínez Zabala e está entre as mais admiradas do mundo, segundo rankings especializados do setor. Recentemente, a empresa recebeu o prêmio de "Vinícola Europeia do Ano", concedido pela publicação Wine Enthusiast.

    Neymar Jr. e seu pai, empresário do jogador (Foto: Reprodução/X)
    Neymar e seu pai lançaram a Le Prince na APAS Show 2026 (Foto: Reprodução/X)

    O projeto foi desenvolvido por Neymar em parceria com seu pai, que atua diretamente na gestão dos negócios do jogador. A marca foi apresentada durante a APAS Show 2026, uma das maiores feiras de alimentos, bebidas e distribuição da América Latina.

    A proposta da Le Prince é associar o consumo de vinho a momentos especiais, aproximando novas gerações da cultura vitivinícola por meio de uma comunicação moderna e de uma seleção de rótulos reconhecidos internacionalmente.

    A estratégia também acompanha a imagem global construída por Neymar ao longo da carreira, transformando a marca em uma plataforma voltada para consumidores do Brasil e de outros mercados internacionais.

    Com a chegada da Le Prince ao mercado, Neymar passa a integrar a lista de atletas que transformaram a força de suas marcas pessoais em negócios ligados ao universo do luxo e das experiências premium, apostando no mercado mundial de vinhos em crescimento.

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