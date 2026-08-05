Bárbara Coelho confia no Fluminense contra o Vasco, mas aponta falta de coragem Jornalista deu entrevista exclusiva ao Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV, falou sobre o confronto decisivo entre Fluminense e Vasco nesta quarta-feira (5) pela Copa do Brasil. A comunicadora mostrou-se confiante no Tricolor para avançar às quartas da competição e eliminar o rival no Maracanã. Além disso, comentou o momento da equipe de Luis Zubeldía e disse enxergar falta de coragem no time.

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A jornalista disse que estará no estádio para acompanhar o clube e vê o Fluminense com mais potencial de classificação do que o Vasco, mesmo com a equipe em um momento de oscilação.

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— Hoje (5), obviamente estarei lá (Maracanã) e confio muito, porque acho que o Fluminense vive um momento melhor do que o Vasco, apesar das oscilações e da desconfiança — disse Bárbara Coelho.

Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV, foi uma das palestrantes da Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas Rebello/Lance!)

Temporada e momento do Fluminense

Em relação ao ano do Fluminense, Bárbara não demonstrou grandes preocupações. A jornalista disse, porém, que, além de o time ser competitivo, o que ela acredita que ocorrerá ao longo de toda a temporada, é preciso mudar a maneira de jogar. Uma das sugestões da comunicadora é reconsiderar a utilização de Hulk e John Kennedy juntos.

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— Eu estou preocupada, não com o ano do Fluminense, porque eu acho que a gente vai se manter competitivo. Mas eu acho que, para conquistar objetivos maiores, precisa ter um pouquinho mais de coragem. Acho que está faltando isso, pelo menos ao meu olhar, quando eu vejo os jogos, né? As substituições do Zubeldía, por exemplo — iniciou Bárbara.

— Não acho que o trabalho dele (Zubeldia) chegou ao teto, como eu vejo muita gente falando, mas eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer. Se quer conquistar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, vai ter que mudar um pouquinho a nossa maneira de jogar, por exemplo. Entender como John Kennedy e Hulk podem jogar juntos, né? Por que não? Né? São dois grandes jogadores, dois grandes atacantes, enfim. Tá faltando um pouquinho de coragem — encerrou a jornalista da CazéTV.

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Confira o depoimento de Bárbara Coelho em vídeo:

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