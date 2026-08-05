Grêmio x Mirassol: especialista aponta erro grave da arbitragem Duelo valeu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio e Mirassol se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (5), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ana Paula, especialista de arbitragem do Prime Vídeo, apontou um erro grave da arbitragem no primeiro tempo. O Tricolor venceu por 1 a 0.

Depois de bom cruzamento, Villasanti apareceu dentro da área e cabeceou na trave após saída estabanada de Muralha. Na sequência, o jogador foi derrubado e ficou sentindo dores. Em campo, o árbitro Davi Lacerda não marcou pênalti, e o VAR não recomendou revisão.

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➡️Veja o gol de Grêmio x Mirassol: Pavón faz golaço de falta

Para Ana Paula, ex-bandeirinha, o árbitro errou ao não marcar a penalidade no primeiro tempo de Grêmio x Mirassol.

- O pênalti deveria ter sido marcado, teve contato e a bola estava no campo de jogo. Era um lance para o Davi de Oliveira difícil de ver, ele estava distante, não tinha como ele determinar. É para isso que o VAR existe; para essas jogadas o VAR tem que chamar para o árbitro rever — disse Ana Paula Oliveira.

Davi Lacerda em Grêmio x Mirassol (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Veja o lance polêmico

Como foi Grêmio x Mirassol

O Grêmio garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Mirassol por 1 a 0, nesta quarta-feira. O gol da vitória saiu ainda no primeiro tempo, com Pavón, em cobrança de falta, garantindo a vaga do Tricolor Gaúcho na próxima fase da competição.

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Na segunda etapa, o Mirassol aumentou a pressão e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Com a vantagem no placar, o Grêmio soube controlar a partida contra o Mirassol até o apito final e confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro confronto entre os times, realizado no interior paulista, Grêmio e Mirassol ficaram no 1 a 1, deixando a decisão aberta para o duelo na Arena.

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