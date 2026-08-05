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Público decidirá qual partida do Brasileirão passará na Ge TV

Três jogos da 24° rodada entrarão em votação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 19:25
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Ge TV transmite o Campeonato Brasileiro
Ge TV transmite o Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação)

O público poderá escolher qual partida quer acompanhar na Ge TV pelo Campeonato Brasileiro. O canal abrirá uma votação para definir o jogo que será transmitido no domingo, dia 23 de agosto, às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Os torcedores poderão optar entre três confrontos: Palmeiras x Vasco, Bragantino x Grêmio e Vitória x Bahia. A enquete sobre o jogo do Brasileirão será realizada por meio de uma publicação no perfil oficial da Ge TV no Instagram (@getv), que irá ao ar nesta quarta-feira, antes da transmissão de Fluminense x Vasco, duelo decisivo da Copa do Brasil.

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Durante a partida, o público também poderá acessar a votação por meio de um QR Code exibido na transmissão. A publicação permanecerá aberta e fixada no feed até a próxima terça-feira, dia 11 de agosto, quando o resultado será anunciado ao vivo, durante uma live de aquecimento para a semana da Conmebol Libertadores.

Troféu do Brasileirão Série A
Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Palmeiras lidera o Brasileirão

O Palmeiras alcançou a maior vantagem sobre o Flamengo na atual edição do Brasileirão. Ao fim da 21ª rodada, a equipe abriu oito pontos de frente na liderança após golear o Vitória fora de casa, enquanto o rival empatou com o Internacional e voltou a desperdiçar pontos pela segunda rodada consecutiva.

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A diferença iguala a maior registrada pelo clube na competição, alcançada anteriormente nas 9ª e 10ª rodadas. Na ocasião, o Flamengo já tinha uma partida a menos em relação ao Palmeiras. O confronto contra o Mirassol foi adiado em razão de um conflito de datas com a Recopa Sul-Americana.

O cenário reforça o favoritismo da equipe comandada por Abel Ferreira na disputa pelo título. De acordo com estudo do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras passou a ter 55,5% de probabilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro, índice superior à soma das chances de qualquer outro concorrente individualmente.

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