Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O primeiro tempo do confronto entre Cruzeiro e Chapecoense, desta quarta-feira (5), no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por uma polêmica. Aos 21 minutos, Camilo fez uma falta dura em Gerson e recebeu apenas um cartão amarelo.

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A ação do jogador da Chapecoense chamou atenção dos torcedores que acompanhavam a partida. Em um carrinho frontal Camilo acertou a sola da chuteira no tornozelo de Gerson. Em campo, o árbitro Matheus Delgado Candançan considerou que a entrada não era para expulsão.

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O VAR também não entrou em ação para uma possível revisão do lance. O cenári incomodou alguns torcedores, que pediram a expulsão do atleta da Chapecoense nas redes sociais. Veja abaixo:

Acho que era caso pra expulsão essa falta no Gerson! pic.twitter.com/JVrnNlXzeq — Miguel Boenteᶜʳᶠ (@miguelboentecrf) August 5, 2026

Acho que era caso pra expulsão essa falta no Gerson! pic.twitter.com/JVrnNlXzeq — Miguel Boenteᶜʳᶠ (@miguelboentecrf) August 5, 2026

Isso é pra expulsão — Alexander Efraim (@alex_cassano99) August 5, 2026

Um lance desse pro Flamengo ou Palmeiras era expulsão até sem VAR... pra gente o Var nem chama pqp — Paola (@pcmegale) August 5, 2026

Gente, isso é pra expulsão vei! — Leandro Corradi (@leandro_corradi) August 5, 2026

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