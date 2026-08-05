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Torcedores pedem expulsão de jogador em Cruzeiro x Chapecoense

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 19:41
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Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil
Candançan em Cruzeiro x Chapecoense pela Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O primeiro tempo do confronto entre Cruzeiro e Chapecoense, desta quarta-feira (5), no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil foi marcado por uma polêmica. Aos 21 minutos, Camilo fez uma falta dura em Gerson e recebeu apenas um cartão amarelo.

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A ação do jogador da Chapecoense chamou atenção dos torcedores que acompanhavam a partida. Em um carrinho frontal Camilo acertou a sola da chuteira no tornozelo de Gerson. Em campo, o árbitro Matheus Delgado Candançan considerou que a entrada não era para expulsão.

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O VAR também não entrou em ação para uma possível revisão do lance. O cenári incomodou alguns torcedores, que pediram a expulsão do atleta da Chapecoense nas redes sociais. Veja abaixo:

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