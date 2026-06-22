Xbox Cloud Gaming: como jogar futebol sem precisar de console Com avanço dos jogos em nuvem, fãs de futebol podem acessar FC 26 em celulares, notebooks e Smart TVs compatíveis

Com o EA Sports FC 26 já disponível no Game Pass Ultimate, jogadores fãs da franquia podem acessar o título pelo celular, notebook ou Smart TV através do Xbox Cloud Gaming, sem precisar de um console Xbox.

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A novidade chama atenção especialmente entre fãs que desejam acompanhar os lançamentos mais recentes dos games esportivos sem investir imediatamente em um aparelho de videogame. Embora o FC 26 seja o game do momento, a tecnologia por trás do serviço representa uma mudança mais ampla na forma como os videogames são acessados e consumidos.

Como funciona? O Xbox Cloud Gaming, incluído na assinatura Game Pass Ultimate, funciona por meio da transmissão dos jogos pela internet. Em vez de executar o game no hardware do usuário, o processamento acontece nos servidores da Microsoft, enquanto as imagens e os comandos são enviados em tempo real para o dispositivo utilizado. Na prática, isso permite jogar games mais exigentes mesmo em aparelhos que não possuem grande capacidade de processamento.

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Entre os dispositivos compatíveis estão smartphones, notebooks, computadores por meio do navegador e Smart TVs com suporte ao serviço. Em muitos casos, basta ter uma conexão estável com a internet, uma conta Microsoft e um controle compatível para iniciar a partida. Incrível como as coisas ficaram mais fáceis, não é? A principal característica desse modelo é a possibilidade de jogar sem console.

Para quem deseja experimentar o FC 26 ou outros títulos do catálogo do Game Pass Ultimate, não é necessário adquirir um Xbox para acessar os jogos. Isso também representa uma das principais vantagens de não precisar comprar um console para jogar, já que reduz os custos iniciais para quem pretende conhecer a plataforma. Além do Xbox Cloud Gaming, o Game Pass Ultimate oferece acesso a uma biblioteca com centenas de jogos, lançamentos selecionados, recursos online e benefícios adicionais para assinantes. O serviço reún diferentes opções de jogos em uma única assinatura, incluindo produções de diversos gêneros e estilos.

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A combinação entre jogos em nuvem e assinatura também contribui para a facilidade de acesso para novos jogadores, que podem conhecer o ecossistema Xbox utilizando dispositivos que já fazem parte do seu cotidiano. Para quem deseja começar a utilizar o Xbox Cloud Gaming e o Game Pass Ultimate, contar com empresas especializadas pode facilitar o processo. É o caso da Slouver Games, especialista em Xbox e Game Pass, que já realizou mais de 60 mil vendas, possui o selo Mercado Líder Gold desde 2022 e atua como revendedor autorizado. A empresa também oferece entrega automática e imediata dos produtos, com compra segura via Mercado Pago.

Com a evolução dos serviços em nuvem, jogar futebol virtual deixou de depender exclusivamente de um console conectado à televisão. O exemplo do FC 26 disponível no Game Pass Ultimate mostra como o acesso aos games está cada vez mais ligado à internet e a diferentes dispositivos. Dessa forma, é possível jogar sem possuir um Xbox, utilizando o Xbox Cloud Gaming através da assinatura Game Pass Ultimate em telas que já fazem parte da rotina de muitos usuários.