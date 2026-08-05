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Veja gol de Cruzeiro x Chape: Matheus Henrique e Kaio Jorge marcam

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 20:00
Atualizado há 32 minutos
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Matheus Henrique aproveita o rebote para marcar, mas atingido pelo pé Eduardo Doma, zagueiro da Chape
Matheus Henrique abriu placar no confronto entre Cruzeiro e Chapecoense pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

O Cruzeiro venceu a Chapeconese por 2 a 0, nesta quarta-feira (5), no Mineirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O meia Matheus Henrique e o atacante Kaio Jorge foram os responsáveis por marcarem para a equipe celeste.

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O gol aconteceu na reta final da primeira etapa. O cronômetro marcava 46 minutos, quando o camisa 7 subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear e parar no goleiro Anderson, que espalmou o arremate para cima.

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No rebote, Matheus Henrique, que não havia desistido da jogada, conseguiu vencer novamente o confronto aéreo para balançar as redes. Ao testar a bola, o meia acabou sendo atingido pelo zagueiro adversário e saiu para a comemoração do gol com o nariz sangrando. Veja abaixo:

Aos 40 minutos o Cruzeiro alcançou o segundo gol com o atacante Kaio Jorge. O camisa 19 sofreu a falta dentro da área e foi o responsável por marcar e garantir a classificação da equipe celeste para as quartas de final da Copa do Brasil.

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