Resposta de Neymar a presidente do Remo viraliza: 'Psicológico forte' Jogador se envolveu em polêmica com mandatário

O embate entre Neymar e Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Remo, ganhou um novo episódio nesta quarta-feira (5). Após a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil, diante do Leão do Norte, o mandátario do clube chamou o camisa 10 de "vagabundo".

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Um dia após o ocorrido, o atacante usou as redes sociais para dar uma resposta a Tonhão. Em tom de deboche, Neymar publicou uma imagem no próprio barco com a seguinte legenda: "vagabundiando".

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A atitude do jogador não passou batida nas redes sociais. Torcedores e fã do atleta se manifestaram sobre a situação. Veja a repercussão abaixo:

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E olha que o psicológico é forte,imagina se fosse fraco. — Mattos. (@Mattos364) August 5, 2026

Neymar entrou na mente do presidente do remo de um jeito kkkk — the football br (@thefootballbr1) August 5, 2026

Por isso parei de levar ele a sério a muito tempo kkkkk pic.twitter.com/hF1DTHZexs — pamisty🦉💫 (@cristy_pamela) August 5, 2026

Queria vagabundear tb

Q inveja kkkķkk — Vanessa Fernandes ❤️🖤🇧🇷🦋👽 (@vfariaf) August 5, 2026

É, parece que o Neymar largou de mão mesmo. — MICHAEL SILVA (@Maicon_TGOD) August 5, 2026

O que disse o presidente do Remo?

— O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos — disse o dirigente.

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O motivo da crítica, segundo o presidente do Remo, foi a postura de Neymar durante e após a partida pela Copa do Brasil, que terminou com a classificação do Peixe após a vitória por 1 a 0. A partida foi marcada por polêmicas de arbitragem e, do lado azulino, houve muita reclamação da expulsão do zagueiro Marllon, ainda na primeira etapa.

Como foi Remo x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

A partida começou movimentada em Belém com Gabriel Menino levando perigo ao Remo, que respondeu na sequência com duas chances claríssimas no mesmo lance, desperdiçadas por Alef Manga e Jajá. Mesmo atuando fora de casa, o Santos conseguiu encontrar espaços e teve Caballero bastante participativo no setor ofensivo.

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A situação ficou ainda mais favorável para o Peixe aos 27 minutos, quando Anderson Daronco foi chamado pelo VAR para revisar o cartão amarelo aplicado a Marllon e decidiu expulsar o zagueiro. Com um jogador a mais, o Santos passou a controlar as ações da partida e pressionou o adversário, mas não conseguiu transformar o domínio em gols antes do intervalo.

Na segunda etapa, Neymar ganhou uma oportunidade no time e entrou na vaga de Gabriel Bontempo. A primeira grande chance santista no período saiu aos 16 minutos, com Rollheiser, que também havia sido acionado no intervalo, substituindo Caballero. O argentino aproveitou uma sobra dentro da área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no caminho e quase enganou o goleiro Marcelo Rangel.

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O Remo respondeu e levou perigo ao gol de Gabriel Brazão. Marcelinho obrigou o goleiro santista a fazer uma defesa importante, enquanto Zé Welison soltou uma bomba de fora da área, com a bola ainda tocando na trave antes de sair. Aos 20 minutos, Neymar caiu no gramado sentindo dores no tórax, e Yago Pikachu chegou a sinalizar a necessidade de substituição. O camisa 10, porém, recebeu atendimento médico e permaneceu em campo até o apito final.

O gol da classificação santista saiu dos pés de Rony, que decidiu personalizar o nome na camisa para "R. Rústico", apelido criado no início da carreira justamente durante sua passagem pelo Remo. A jogada contou com participação decisiva de Neymar, que venceu a disputa pela bola no lado esquerdo com Zé Welison e cruzou rasteiro para o atacante finalizar de primeira e garantir a vaga do Peixe na próxima fase da Copa do Brasil. O camisa 10 perdeu a chance de selar a classificação aos 45 minutos do segundo tempo ao perder um gol tocando de cobertura.

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